News Ilary Blasi furiosa: “Ora litighiamo” | Non la passerà liscia Di Marina Drai - 10

Maretta a L’isola dei famosi: Ilary Blasi si è arrabbiata per il comportamento poco consono al programma da parte di uno degli opinionisti.

Continuano le polemiche legate a L’isola dei famosi: in qualche modo, tutti i giornali parlano del reality. Se ne parlava in abbondanza già prima che cominciasse per il grande ritorno di Ilary Blasi in televisione a seguito del suo anno sabbatico e l’allontanamento dalle scene dopo la bufera sul divorzio con Totti.

La conduttrice si è detta protna fin da subito per condurre questa nuova edizione del reality, ma non sono mancate le gaffe che le hanno fatto guadagnare un Tapiro D’oro. Nel frattempo continuano le escursioni, le sfide e i litigi tra i concorrenti de L’isola che tanto piacciono ai telespettatori.

L’ultima novità è che i concorrenti hanno intravisto un’entità luminosa non ben identificata. Christopher Leoni l’ha chiamata “l’animale della foresta”, ma nessuno sa cosa sia di preciso. Che la produzione stia tramando qualcosa per i naufraghi? Bisognerà attendere le prossime puntate prima di trarre le conclusioni.

Helena Prestes è finita al centro di numerose discussioni dopo essere stata accusata di “recitare” di fronte alle telecamere per mettersi in mostra, fingendo di essere una persona che non è. I vip stanno già sperimentando numerosi dissapori tra di loro.

Ilary Blasi litiga con Enrico Papi

Sembra che tra Ilary Blasi ed Enrico Papi ci siano un po’ di questioni irrisolte che si stanno riflettendo anche sulla buona riuscita del programma. A detta della conduttrice, l’opinionista starebbe tirando un po’ troppo la corda, tanto che lei si sarebbe persino rivolta alla produzione per chiedere un cambio di rotta.

Ma cosa è accaduto? Durante una delle ultime puntate, Enrico Papi ha letteralmente tolto di mano a Ilary la busta con i concorrenti in sfida. Esasperata anche da altri comportamenti precedenti, la conduttrice ha sbottato: “Guarda che ora litighiamo! Nemmeno con mio figlio succedono queste cose”.

La verità sulla discussione

Ai telespettatori non è sfuggito questo scambio e in molti hanno concordato sul fatto che l’opinionista abbia esagerato col prendersi le libertà. Anche Striscia la notizia si è accorta di questo momento imbarazzante e ha subito consegnato il Tapiro D’Oro a Enrico Papi. Valerio Staffelli ha poi chiesto all’opinionista se in qualche modo soffra il fatto di non essere lui il conduttore del reality.

“No” ha risposto Papi, “Quando faccio televisione io sono molto spontaneo. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta” ha spiegato. Per ora l’opinionista ha affermato di non rischiare il suo posto nel programma e di non aver litigato con Ilary. Chi lo sa, forse i due hanno inventato questo siparietto per riportare l’attenzione su L’isola.