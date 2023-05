News Paola Barale, uno scatto infiamma i fan: piovono critiche | FOTO Di Didi Kera - 8

La ben nota showgirl piemontese ha scatenato i social con un post inedito. Vediamo la foto che ha sconvolto i fan.

Paola Barale è una delle conduttrici televisive italiane più amate e seguite di sempre dal pubblico del Bel Paese. La donna è entrata a far parte del mondo dello spettacolo per pura coincidenza, ovvero soltanto grazie alla sua strabiliante somiglianza con la cantante e regina del pop Madonna.

Con il tempo, la Barale si è creata una sua propria identità, anche grazie ai vari programmi a cui ha preso parte. Tra tutti, ricordiamo Domenica In, La ruota della fortuna e Mistero. Paola non solo si è creata la sua cerchia di fan attraverso il piccolo schermo, ma anche grazie all’uso di uno schermo ancora più piccolo.

In altre parole, la Barale può vantare numerosi fan che la seguono sia in tv che nel mondo del web. Paola è una donna molto attiva sui social media e adora condividere con i propri followers la sua quotidianità tramite foto e video pubblicati maggiormente sul suo profilo Instagram.

Nel corso della sua lunga e talentuosa carriera, la Barale è stata molte volte al centro del gossip, soprattutto per le sue relazioni sentimentali. In rete, poi, si scatenano i più svariati commenti per via di alcuni scatti che la vedono protagonista. Com’è successo con una delle sue ultime foto.

La vita privata di Paola Barale

Sui profili social della Barale si possono vedere molte foto che la ritraggono nel suo quotidiano ed altre che la mostrano in vacanza con alcuni dei suoi amici più fidati. Ma oltre all’amicizia c’è anche l’amore e Paola lo sa bene.

Dopo il matrimonio con Gianni Sperti, ex ballerino ed opinionista fisso a Uomini e Donne, durato dal 1998 al 2002, Paola ha vissuto un’intensa e passionale relazione con Raz Degan, ex modello ed attore israeliano. I due sono stati insieme dal 2002 al 2015. Per il momento, la showgirl dovrebbe essere single.

La foto-scandalo sui social

Il mondo del web è pieno di foto che lasciano senza parole e adesso anche Paola ha contribuito ad aumentarne il numero. La conduttrice, infatti, ha postato uno scatto a dir poco allusivo circa un mese fa.

La foto ritrae Paola Barale seduta al tavolo, con le braccia appoggiate sul bordo, davanti ad una gigantesca colomba. Nella didascalia del post ha scritto: “Oggi danni pesanti”, alludendo al fatto che presto divorerà quel delizioso dolce.