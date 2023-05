News “State ferme”, Alberto Matano sbotta in diretta: ospiti e pubblico attoniti | CLAMOROSO Di Didi Kera - 10

Il ben noto giornalista e conduttore ha perso la pazienza contro alcune ospiti nel suo programma. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Alberto Matano è uno dei conduttori televisivi più ammirati e seguiti di sempre dal pubblico italiano. I telespettatori apprezzano molto i suoi programmi per via del suo modo di condurli. Infatti, il giornalista è sempre molto calmo, paziente, preciso, educato e professionale e queste doti vengono ancora apprezzate dagli italiani.

Tuttavia, durante il corso di una puntata de La vita in diretta il pubblico è rimasto esterrefatto proprio a causa del comportamento del padrone di casa. La vita in diretta è un programma che va in onda su Rai1, ogni giorno dalle 15.20 alle 18.50.

La trasmissione tratta i più svariati argomenti: si passa dalla cronaca nera al gossip, passando per lo spettacolo e l’attualità. Il programma va in onda dal 1991 ed ha visto diversi presentatori e presentatrici passarsi il testimone della conduzione.

Tuttavia, verso la fine del mese di marzo, il conduttore attuale, ovvero Alberto Matano, ha agito in maniera insolita rispetto al suo modus operandi. Come di consueto, la puntata è finita con il Tavolo Pop formato soltanto da donne. Ma proprio quest’ultime hanno perdere le staffe al conduttore.

L’ira di Alberto Matano

Il Tavolo Pop era formato dalle giornaliste Francesca Barra e Paola Ferrari, dalla conduttrice Daniela Ferolla e dall’attrice e regista Simona Izzo. Le donne si sono alterate toccando l’argomento dei reali inglesi: la Ferri era contro Harry, mentre la Barra lo difendeva a spada tratta. A quel punto la discussione si era fatta troppo animata e Matano si è visto costretto ad intervenire.

“State ferme sennò qui non si capisce nulla!”, con questo ammonimento il padrone di casa è riuscito a zittire e placare gli animi delle donne molto accessi per via dell’argomento Harry sì, Harry no. Oltre a questo episodio, è successo anche un piccolo errore di grafica nella medesima puntata che, prontamente, Alberto si è impegnato a chiarire.

Il David di chi?

È noto che negli USA un’insegnante è stata licenziata perché ha mostrato il David di Michelangelo in classe. Quando è partito il servizio della vita in diretta, però, il banner era sbagliato, perché riportava la dicitura David di Donatello. “Prima è apparso un banner per errore il David era di Michelangelo non di Donatello”.

Così Alberto ha chiarito l’errore della grafica. Durante la medesima puntata, però, ci sono state anche belle notizie. Un’intera classe di Avellino ha rifiutato di andare in gita a Barcellona perché un loro compagno di classe disabile ne era stato escluso. Alberto Matano si è detto soddisfatto e felice di questa scelta solidale.