Oroscopo e vacanze: dove viaggiare in base al tuo segno | Prepara le valigie

L’estate si avvicina e si pensa alle ferie: dove si va quest’anno? Scegli la location perfetta in base ai consigli dell’oroscopo.

Per chi non lo avesse già fatto, è ora di preparare le valigie e andare in vacanza! Ogni anno però c’è sempre l’imbarazzo della scelta quando è il momento di decidere una meta. Avventurosa o rilassante, tutti cercano la destinazione perfetta, ma non è semplice. Quest’anno che ne dite di lasciar decidere all’oroscopo?

Ad ogni segno corrisponde infatti una destinazione ben precisa, con specifiche caratteristiche che rispecchiano la vostra personalità e i vostri gusti. Se non avete ancora prenotato il viaggio potete lasciarvi ispirare da questi consigli e magari scoprire posti nuovi.

Cominciamo con l’Ariete: vitali, energiche e focose, le persone nate sotto questo segno solitamente amano luoghi caldi, vicino alle spiagge ma anche alla natura; per questo la destinazione migliore per loro potrebbe essere il Marocco. Al contrario, i nati sotto il segno del Toro possono apprezzare posti come il Regno Unito, in particolare la Scozia, per soddisfare il loro bisogno di tradizione e storia.

I Gemelli invece amano l’esotico e si fanno sempre riconoscere per essere un po’ fuori dagli schemi. A loro serve un posto creativo, pieno di cultura e di colore: la meta perfetta per loro è Bali. Il Cancro, un segno più tranquillo, ha bisogno di benessere e di vero relax senza rinunciare a scorci mozzafiato: la costiera amalfitana o quella ligure possono rispondere proprio a questa necessità.

Una meta per ogni segno

Proseguiamo con il Leone che, anche in vacanza, vuole esprimere se stesso al meglio e rimanere il protagonista. Anche a questo segno piace scoprire la cultura e la tradizione; per loro è molto indicata la Puglia, specialmente nell’entroterra. La Vergine ha tanto bisogno di riposo, ma non rinuncia di certo a un po’ di movimento e sport: le Alpi sono il posto perfetto per immergersi nella natura e fare trekking.

La Bilancia non bada a spese e per le vacanze è disposto a spendere di più per stare bene. Per questo segno è importante godersi il massimo relax, quindi è sufficiente una suite in una città d’arte, come Firenze, per farsi coccolare. Per i nati sotto il segno dello Scorpione la meta migliore è il Nord Europa, soprattutto nelle località vicino ai laghi: questo segno ama le vacanze in famiglia e ha bisogno di una meta rilassante in mezzo alle bellezze naturali, per sfuggire al caldo.

L’oroscopo va in “vacanza”

Il Sagittario, segno molto curioso, è invece pronto a prendere il primo aereo e arrivare dall’altra parte del mondo; per loro potrebbe essere indicato il Cile, con la sua storia e la sua natura. Il Capricorno ha assoluto bisogno di liberarsi del pessimismo e per lui serve una meta che regali pace, anche interiore: l’India è la zona che fa per loro.

Per l’Acquario il consiglio è di evitare i viaggi di gruppo e scegliere una destinazione in solitaria, o al massimo con un solo amico fidato. Quale miglior posto degli Stati Uniti, per un viaggio on the road da soli? Infine, il segno dei Pesci ha bisogno di esprimere la propria creatività e tuffarsi nei mari più belli; la Grecia, e in particolare Santorini, sono la meta più indicata per loro.