News Emilio Fede torna sullo schermo: le nuove immagini del direttore sono scioccanti | FOTO Di Mia Lonigro - 11

Delle immagini del giornalista Emilio Fede stanno facendo il giro del web: l’uomo riappare in vesti completamente diverse.

L’immaginario di Emilio Fede è inevitabilmente a quello di direttore storico del TG4 oltre che di grande giornalista di guerra. La sua carriera è stata costernata da successi e soddisfazioni ma da diversi anni a questa parte l’uomo è sparito un po’ dagli schermi per dedicarsi ad una salute sempre più precaria.

Prima del suo impegno a Rete 4, Emilio Fede è stato anche conduttore del TG1 forte delle sue esperienze come inviato in missioni estere tra gli anni ’50 e gli anni ’60 prima di arrivare nei primi anni Ottanta a Mediaset e rimanerci addirittura fino al 2012 anno in cui per problemi con i vertici della rete tra cui Berlusconi si è allontanato definitivamente.

Nato in Sicilia nel ’31, Emilio Fede ha ottenuto la maturità classica ed è diventato successivamente giornalista iniziando la sua collaborazione con Gazzetta del Popolo e Il Momento-Mattino fino a che a metà degli anni ’50 ha incontrato Febo Conti e Enza Sampò con i quali ha iniziato a lavorare in Rai.

Dopo, però, aver abbandonato il piccolo schermo dieci anni fa Emilio Fede è rimasto sempre di più dietro le quinte partecipando solo saltuariamente ad alcuni programmi televisivi. Ovviamente l’uomo è ormai giunto all’età di 90 anni per cui sta diventando sempre più difficile lavorare ed è per questo che si è ritirato a vita privata.

I problemi di salute ed il rapporto con sua moglie

Purtroppo il giornalista attualmente sta affrontando diversi problemi di salute dovuti sicuramente alla sua età avanzata ma anche ad una difficile ripresa dopo aver preso una brutta forma di Covid durante la pandemia. In più, l’uomo ha dovuto subire la perdita di sua moglie Diana De Feo nel 2021 alla quale era particolarmente legato.

Dalla sua scomparsa, infatti, le cose per il direttore non sono state più le stesse e ha affrontato un tracollo fisico ed emotivo non indifferente. D’altronde la coppia è stata insieme quasi sessant’anni ed insieme hanno avuto due figlie. Purtroppo, però, in seguito ad una lunga malattia Diana de Feo anche lei giornalista e senatrice figlia dello scrittore Italo De Feo, è venuta a mancare lasciando un vuoto incolmabile in suo marito.

Le nuove immagini di Emilio Fede

Nonostante l’uomo non compaia più in televisione è abbastanza attivo sui suoi social ufficiali dove posta video di sé completamente al naturale. Nuove foto hanno mostrato un volto tumefatto e stanco ma Emilio Fede sembra essere ancora presente a se stesso. Dopo questo breve video pubblicato sul suo Instagram in cui il direttore si mostra così diretto ed in primo piano, c’è stata un’ondata incredibile di commenti sul web.

Molti utenti, infatti, hanno notato il suo cambiamento fisico criticandolo aspramente altri, invece, rendendosi conto della sua età e del suo coraggio nel mostrarsi così com’è lo hanno supportato augurandoli sicuramente il meglio.