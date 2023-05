News Oroscopo, le femme fatale a cui non dici no: i segni più seduttivi di tutti Di Didi Kera - 14

Scopriamo quali sono le donne più affascinanti ed ammalianti dello zodiaco. Se ne fai parte, non passi inosservata.

L’oroscopo indica i segni zodiacali distribuiti nel corso di un anno, mettendo in rilievo i suoi lati caratteriali, i suoi pregi, i suoi difetti e, in base alla posizione dei pianeti che influiscono ogni segno dello zodiaco, può fare delle previsioni circa un periodo più o meno fortunato.

Sempre premettendo che l’oroscopo non è una scienza esatta, e che quindi tutto quello che prevede possa accadere non sempre succede, gli astrologi, nel corso del tempo, hanno creato dei sottogruppi di segni zodiacali in base a delle loro specifiche qualità.

Ad esempio, ci sono alcuni segni che sono molto difficili da comprendere e, quindi, da instaurare un qualsiasi tipo di legame. Oppure ci sono altri segni dello zodiaco che sono più coraggiosi e impavidi, mentre altri più calcolatori ed insicuri.

In questo caso, invece, parleremo dei segni zodiacali più seducenti ed attraenti dell’intero oroscopo. Quei segni che infondo ad un individuo, più specificatamente alle donne, una grande dose di carisma e sex-appeal che, inevitabilmente, attrae le altre persone.

Il fascino innato di questi segni zodiacali

Il carisma e la seduzione sono doti che si possono imparare ed affinare anche nel corso della vita, ma ci sono determinati segni dello zodiaco che ne hanno una grande quantità innata dentro di loro. Alcune donne sono molto seducenti e questo perché curano la loro persona.

Non si tratta, però, soltanto dell’aspetto fisico, ma è importante anche prendersi cura dell’io interiore. Ad esempio, facendo esperienze nuove, leggendo molto ed arricchendo il ben noto bagaglio culturale. In questo modo, agli occhi degli altri, queste donne appariranno più splendide ed attraenti rispetto ad altre.

I quattro segni dello zodiaco più affascinanti

Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua è noto per la sua gentilezza e per il suo altruismo. Queste doti attraggono le persone intorno, che non riescono a non infatuarsene perdutamente. Scorpione (23-10/21-11): questo segno d’acqua è il più passionale e geloso di tutti. Se riesce a trovare un equilibrio tra le due caratteristiche, risulterà essere molto ammaliante.

Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco è il più megalomane di tutti. Se riesce a non diventare presuntuoso, può apparire molto attraente per gli altri. Inoltre, riesce sempre a farsi notare, anche se c’è moltissima altra gente. Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria è molto insicuro, ma questa sua incertezza attrae l’uomo, che vuole scoprire di più sul suo conto.