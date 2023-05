News Distesa a terra: Maria De Filippi sciocca tutti in studio a Uomini e Donna | Come sta la conduttrice ora Di Mia Lonigro - 23

Maria De Filippi protagonista di un gesto inaspettato in studio a Uomini e Donne: le motivazioni sono esilaranti.

Uomini e Donne è certamente uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. In onda da oltre vent’anni su Canale 5 nella fascia pomeridiana, le avventure e disavventure dei protagonisti attirano sempre di più gli spettatori curiosi di scoprire come le paturnie amorose dei protagonisti si evolveranno.

Nel tempo il programma è cambiato radicalmente e attualmente tra i personaggi più interessanti e discussi ci sono le dame e i cavalieri del trono Over. Quest’ultimi con gli anni hanno davvero preso la scena dei giovani tronisti e corteggiatrici, appassionando tantissimo tutti i fan del dating show di Canale 5.

Una tra le dame più conosciute e chiacchierate del programma è sicuramente Gemma Galgani che con le sue numerose frequentazioni ha catalizzato su di sé l’attenzione di tutti i presenti in studio e non solo.

Ma la nota dama si è create anche diversi nemici: prima fra tutte l’opinionista Vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari con la quale il rapporto è sempre più conflittuale puntata dopo puntata. Questa volta sono stati superati dei limiti e la reazione di Maria De Filippi è incredibilmente memorabile.

Il rapporto tra Gemma e Tina Cipollari

Sicuramente una delle dinamiche più seguite dagli spettatori di Uomini e Donne e che li tiene incollati al piccolo schermo è la diatriba tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due non si sono mai capite e l’opinionista ha sempre creduto che la Galgani avesse come unico obiettivo quello di trovare la visibilità e la popolarità ma non quello di trovare l’amore.

L’ingenuità di Gemma è sempre stata additata come finta ed esagerata da parte della Cipollari che non perde occasione per criticarca anche aspramente. A mediare c’è sempre Maria De Filippi che anche nell’ultima discussione si è messa in mezzo tra le due finendo, però, accasciata a terra.

Delirio in studio a Uomini e Donne

La conoscenza tra Gemma e il cavaliere Silvio non convince Tina che ha espresso a Maria i suoi dubbi sulla coppia. “Lei dice che lui esordisce con delle frasi che la turbano”, ha spiegato la conduttrice in studio manifestando il pensiero di Tina. A questo punto poi Gianno Sperti ha chiesto incuriosito “Per esempio?” e la Cipollari di tutta risposta ha detto:”Fammela vedere!”. Inutile dire l’ilarità in studio compresa quella di Maria che attonita e divertita si è stesa in studio tra le risate dei presenti.

Proprio la De Filippi sarcasticamente si è rivolta a Tina dicendole: “Sei proprio stupida”. Tina poi ha interpellato Gemma: “Gemma ma hai fatto un voto di castità?”. Il divertimento è continuato almeno fino a quando non è intervenuto il cavaliere Silvio il quale ha spiegato che Gemma durante l’esterna si era avvicinata con i piedi a lui mentre erano in piscina. Poi Gemma per nulla serena rispetto alla vicenda si è lamentata contro Tina: “Queste cose spettacolarizzate (..) non era esattamente così. Deve sempre togliere la poesia a tutto”.