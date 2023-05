News Carlotta Adacher vittima di un brutto incidente stradale: viso danneggiato Di Luna Vespri - 9

L’ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher è stata vittima di un incidente stradale molto grave.

Carlotta Adacher conosciuta al pubblico televisivo per aver partecipato al programma Temptation Island nel 2021 come tentatrice è originaria di Roma e ha 34 anni. Ha competenze specialistiche nell’ambito dell’elettro medicina estetica e lavora come assistente medico.

Dalla descrizione che ha fatto di se stessa, Carlotta ha una grande passione per la musica e ama pattinare, ma la sua attività preferita, è soprattutto mangiare. A partire dal 2020, è diventata co-conduttrice del programma calcistico “Il Tribunale delle Romane”, che va in onda il fine settimana su Rete Oro.

Da otto anni lavora come fotomodella, influencer e promoter, Carlotta Adacher ha dato prova di essere una persona piacevole, simpatica e spontanea proprio durante il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Purtroppo, di recente, l’ex tentatrice è stata vittima di un grave incidente stradale che le ha causato diversi traumi, e di questo ce ne ha parlato al momento soltanto sua sorella Alessia Adacher in un video su Instagram.

L’incidente di Carlotta: parla la sorella Alessia

In un video postato su Instagram, la sorella di Carlotta Adacher, Alessia, ha raccontato quello che è successo dopo che era comparsa una foto caricata dalla stessa Carlotta dopo l’accaduto che ha destato molta preoccupazione nei suoi followers.

A rassicurarli, dunque, è intervenuta proprio Alessia che ha deciso di condividere un video in cui spiega cosa è successo a Carlotta cercando di appianare la situazione e lo scompiglio tra i fan dell’influencer.

Le parole di Alessia Adacher: Carlotta non è in pericolo di vita

La dinamica dell’incidente stradale in cui si è trovata Carlotta Adacher non è ancora chiara, né è stata oggetto di delucidazioni da parte di Alessia nel suo video di spiegazioni postato su Instagram. Quello che è emerso è che Carlotta ha riportato pesanti fratture sul volto. La cosa positiva è che, a quanto pare, le condizioni di Carlotta non sono gravi al punto da considerarla in pericolo di vita. Tuttavia, l’influencer sarà costretta a subire un’operazione.

Alessia, dunque, ha deciso di prendere la parola al posto della sorella, rassicurando tutti del fatto che Carlotta non è a rischio, anche se riporta delle fratture scomposte sul volto. Per questo Carlotta sta aspettando un’operazione che a quanto detto da Alessia avverrà in breve tempo. Ha aggiunto, poi, ringraziamenti per tutti quelli che hanno seguito la vicenda postando commenti di vicinanza e solidarietà per Carlotta.