News Can Yaman dal vivo è tutta un’altra persona | Parla l’ex star di Uomini e Donne Di Marina Drai - 19

Le fan di Can Yaman si sono spesso chieste come sia l’attore dal vivo; un’ex star di UeD ha rivelato la vera personalità del sex symbol.

Il sogno di molte italiane è quello di incontrare Can Yaman: l’attore turco, star della serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ha conquistato il cuore di tantissime donne. In Italia il successo è arrivato grazie alla serie DayDreamer – Le ali del sogno: da quel momento nessuno ha smesso di parlare di lui.

Forte di questo successo, nel 2018 ha fondato una propria linea di abbigliamento e nel 2019 è stato eletto “uomo dell’anno” dal periodico GQ. Nel 2021 ha recitato con Claudia Gerini in uno spot televisivo per De Cecco e nello stesso anno ha firmato un contratto per interpretare Sandokan nel reboot dell’omonima serie del 1980.

Dal 30 settembre scorso lo abbiamo visto nei panni di Francesco Demir in Viola come il mare, la fiction di Canale 5 che ha conquistato milioni di telespettatori italiani. La serie è basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

Come chi segue la fiction sa bene, la storia racconta di Viola Vitale (Francesca Chillemi), giornalista che si trasferisce da Parigi a Palermo per cercare suo padre. Qui conosce l’ispettore capo di polizia Francesco Demir, e i due cominceranno a lavorare fianco a fianco per risolvere i casi di omicidio.

Can Yaman: tutte lo amano

In Italia Can Yaman ha trovato il paradiso: tutte lo amano! A volte un po’ troppo, visto che in più occasioni l’attore ha chiesto alle sue fan di non assalirlo fuori da casa sua. Spesso schiere di donne di tutte le età rimanevano sotto casa sua a Roma per ore, anche di notte, chiamandolo nella speranza che si affacciasse e infastidendo anche i vicini.

Mantenendo il suo garbo, l’attore ha chiesto alle fan di lasciargli un po’ di respiro e rispettare anche la privacy dei suoi vicini. Can non riusciva più a vivere in pace e ha dovuto intervenire con una richiesta sui social. Per fortuna le fan hanno capito e ora la situazione è decisamente migliorata.

L’ex star di UeD rivela che…

Ma com’è Can Yaman di persona? In molte se lo sono chieste e se lo stanno chiedendo tuttora: riuscire a incontrare l’attore o addirittura scambiarci due parole è un’impresa davvero ardua. Sammy Hassan, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha rivelato di averlo conosciuto in discoteca dove lui stesso lavorava.

“È stato un piacere conoscere Can Yaman. Devo dire che è stato davvero alla mano e super disponibile” ha dichiarato, confermando l’idea delle fan che l’attore sia una persona molto cordiale e gentile coi fan. L’ex star di UeD ha poi pubblicato una foto sui social che li ritrae insieme a dimostrazione del loro bell’incontro.