Pessime notizie per Vladimir Luxuria: si sente in pericolo

Una notizia sconvolgente per Vladimir Luxuria: le era già capitato in passato.

La nuova edizione dell’Isola Dei Famosi condotta da Ilary Blasi e Alvin come inviato in Honduras, ha visto di nuovo come opinionista la nostra amata Vladimir Luxuria, insieme al nuovissimo opinionista Enrico Papi, che ha sostituito Nicola Savino.

La nuova partecipazione di Vladimir Luxuria al programma condotto da Ilary Blasi ha certamente fatto contenti tutti i suoi fan, felici di seguirla in ogni puntata del reality in un ruolo che le calza a pennello, sostenendola come sempre in ogni sua avventura.

L’ex politica aveva già partecipato al programma nel 2008, anche come naufraga arrivando alla vittoria, conquistando tantissimi spettatori nel corso della sua carriera, durante la quale ha partecipato a moltissime trasmissioni come conduttrice e anche in qualità di ospite.

Nella grande cerchia di spettatori, c’è però, ovviamente, quella fetta di pubblico che non si dimostra per niente fan di Vladimir, la quale ha infatti diversi haters, che la criticano in modo aspro e duro. E adesso l’ex politica si ritrova in una situazione molto scomoda, la cui notizia è arrivata tramite un’inaspettata e allarmante telefonata.

La notizia sconvolgente e la rabbia di Vladimir

Rabbia e frustrazione, quelle provate da Vladimir nel momento in cui questa misteriosa e allarmante chiamata è venuta fuori. Nonostante ciò, la donna ha avuto accanto le persone giuste nel momento del bisogno: Sandra Milo, Asia Argento e Pamela Prati erano lì accanto a lei. Così anche i fan si sono rassicurati sapendola al sicuro in un momento così difficile.

La preoccupazione però non va via: questo episodio è già successo alla donna in passato. Si è verificato questa volta a Roma, nella famigerata zona Pigneto dove sono molto frequenti episodi di furti di auto, o vandalismi anche negli appartamenti, come confermato da un utente fan dell’opinionista.

Vladimir si sente in pericolo nella sua stessa casa

Dopo aver avviato una serie di denunce, la situazione non sembra essere cambiata in nessun modo, e a Vladimir è capitata per la seconda volta una vicenda che l’aveva già scossa in passato, esattamente nello stesso modo.

La saracinesca del suo studio è stata distrutta, e ciò ha fatto si che la donna non si sentisse più al sicuro nel suo stesso quartiere, e anche dove opera e vive da molto tempo. Distrutta da questo brutto episodio, nonostante le spese e il dispiacere, Vladimir non si è comunque persa d’animo.