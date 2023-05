News Shock per Pamela Prati: ecco perché non fa vedere il collo | Le ragioni sono assurde Di Mia Lonigro - 10

Pamela Prati non mostra mai il collo. Sapete perché? La ragione viene ora svelata da una nota tiktoker. Non crederete alle vostre orecchie!

Una delle più note ed apprezzate soubrette del mondo dello showbusiness è sicuramente Pamela Prati che con i sui oltre trent’anni di carriera si annovera tra i personaggi televisivi più in voga presenti in giro.

Dopo essere stata scoperta mentre lavorava in un negozio di abbigliamento, la Prati ha iniziato a muovere i primi passi sia nel mondo della moda che nella televisione ma è con i Bagaglino che trova il suo successo più grande.

Grazie a Pier Francesco Pingitore, Pamela viene individuata come soubrette perfetta per la compagnia del Bagaglino dove mostra il suo corpo perfetto e le sue doti da ballerina. Ecco che da lì le cose per la donna cambiano radicalmente diventando famosissima in tutta Italia.

La sua bellezza rimane indiscussa ancora adesso così come la sua capacità di stare su un palco, dote innata della Prati. Negli anni 2000 Pamela ha poi partecipato a diversi reality show tra cui per ben due volte al Grande Fratello i cui atteggiamenti, però, hanno sempre fatto discutere il pubblico.

Pamela Prati e la questione Mark Caltagirone

Ma è la vicenda di Mark Caltagirone che ha riportato in auge in tempi odierni il nome di Pamela Prati. La donna qualche anno fa aveva confessato in varie trasmissioni televisive di aver trovato finalmente l’amore con questo famoso imprenditore romano di nome appunto Mark Caltagirone. Dopo diverse indiscrezioni è venuta fuori una verità sconcertante: questo Caltagirone non è mai veramente esistito.

Inutile dire la tempesta mediatica che ha poi invaso Pamela Prati accusata di speculare sulla sua vita e quella degli altri per soldi. In verità, come da lei stessa dichiarato anche nell’ultima edizione del Grande Fratello, la soubrette sarebbe stata ingannata e raggirata con lo scopo di sporcarle l’immagine pubblica e di estorcerle denaro.

Il collo coperto di Pamela Prati: ecco la motivazione

La verità sulla questione Caltagirone probabilmente non si saprà mai ma su una cosa ora si fa chiarezza e riguarda l’aspetto della Prati. La donna da un po’ di tempo a questa parte copre il collo con il foulard. Un’opinionista su TikTok chiamata Viviana Bazzani ha rivelato il motivo dichiarando che la Prati si nasconde il collo per evitare di mostrare i segni dell’età.

Ovviamente a 63 la Prati non è più la donna di un tempo tuttavia Pamela è ricorsa diverse volte alla chirurgia per migliorare il suo aspetto. Ci sono parti del corpo, infatti, che tradiscono l’effettiva età di una persona e per Pamela Prati uno di queste è sicuramente il collo. Per questo, quindi, la showgirl che tiene moltissimo a presentarsi sempre al meglio, evita di mostrarlo al pubblico.