News Belve, svelato il cachet di Francesca Fagnani: ecco quanto guadagna a puntata | Cifre da capogiro Di Ambra Ferri - 22

Salta fuori lo stipendio percepito da Francesca Fagnani per ogni puntata di Belve: la cifra è davvero esorbitante. Ecco a quanto ammonta.

Belve è diventato uno dei programmi più seguiti della prima serata in casa Rai. La trasmissione di Francesca Fagnani propone delle interviste senza mezze misure a personaggi dello spettacolo.

La capacità della conduttrice è quella di fare domande sfacciate, quelle che tutti vorrebbero porre, ma che non hanno il coraggio di fare. In questo modo, la moglie di Enrico Mentana riesce a scavare nella vita dei vip e portare alla luce aneddoti incredibili.

Nel corso dell’ultima edizione in onda su Rai 2 abbiamo visto intervistate diversi volti noti, tra cui Bianca Balti, Alessandra Celentano, Ignazio La Russa e molti altri. Ma quanto ha guadagnato la Fagnani per ogni puntata?

Ecco quanto paga la Rai per produrre Belve

Molti telespettatori si sono chiesti a quanto ammontasse lo stipendio percepito dalla Fagnani e finalmente abbiamo la risposta definitiva che sicuramente supererà ogni previsione possibile. Il cachet della coduttrice è davvero da capogiro. Lei è una delle giornaliste più conosciute del panorama italiano: non tutti lo sanno, ma prima di Belve si è occupata di fare reportage sulla criminalità organizzata e sulle carceri. Proprio per questo, ha portato sul palco di Sanremo il tema delle carceri minorili e la vita dei detenuti prima e dopo aver scontato la pena.

Adesso si occupa di svolgere interviste stravaganti e pizzicanti ai personaggi dello spettacolo, ma anche politici come Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, intervistata dalla conduttrice prima di diventare Presidente del Consiglio. Belve è un talk show talmente apprezzato da rappresentare la punta di diamante della programmazione delle emittenti televisive nazionali. Durante l’ultima edizione, ha raggiunto uno share del 4,5%, ma quanto pesa il programma trasmesso in prima serata sulle tasche della Rai?

Il cachet di Francesca Fagnani

La cifra che stiamo per indicarvi vi stupirà: a diffonderla è stato il quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro, secondo cui ogni puntata alla Rai costa ben 320mila euro. Una cifra che, moltiplicata per le 5 puntate dell’ottava stagione in corso, per un totale di 1,6 milioni di euro.

Ricordiamo che il programma è stato spostato dalla seconda serata alla prima serata e grazie a questo è cresciuto di share, portando ascolti record all’emittente televisivo. Arrivato all’ottava edizione, il programma ha tutte le carte in regola per essere rinnovato e durare nel tempo, nonostante i costi esorbitanti: come si suol dire, per la Rai “il gioco vale – decisamente – la candela”.