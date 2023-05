News Laura Pausini, la verità sul brano La Solitudine: la storia del suo primo grande amore è da brividi Di Ambra Ferri - 16

Dopo anni spunta la verità sul primo grande amore di Laura Pausini a cui la cantante ha dedicato La solitudine.

Ascoltando la canzone, tutti ci siamo chiesti a chi fosse dedicata. La solitudine parla di un amore adolescenziale turbolento, macchiato da assenze e lontananze e interrotto bruscamente.

Il brano è entrato nel cuore di tutti ed è senza tempo, ma a chi l’aveva dedicato Laura Pausini? È tutta farina del suo sacco?

Dopo anni dall’uscita dell’intramontabile pezzo, spunta fuori la verità sul primo grande amore di Laura Pausini a cui è stata dedicata la canzone. La cantante, infatti, ha vissuto una bruttissima delusione d’amore proprio nel pieno della sua adolescenza. Ecco cosa le è successo.

La solitudine: a chi è ispirato il brano

La sua voce è inconfondibile e la rende una delle cantanti italiane più apprezzate a livello mondiale. Laura Pausini uno dei timbri femminili più belli del nostro paese e ha debuttato quando era giovanissima, con un brano senza tempo che ha catturato l’attenzione di tutti e ha sollevato molte domande nel corso degli anni.

Ancora oggi durante i suoi concerti è immancabile la canzone La Solitudine, un must per Laura. Sebbene il brano abbia compiuto 30 anni, solo oggi salta fuori un aneddoto che spiega una volta per tutte da cosa è nata la canzone. Non tutti lo sanno, ma è dedicata a un ragazzo realmente esistito.

La vera storia d’amore tra Laura Pausini e Marco

Ai tempi del debutto, la Pausini ha dovuto affrontare numerosi provini, per poi essere scelta da una casa discografica che cercava per lei un brano che mettesse in risalto le sue qualità vocali. Inizialmente, furono proposti due brani dedicati a certa Anna, ma Laura venne colpita da uno dei due perché il testo rispecchiava perfettamente il suo stato emotivo.

Ed ecco che decise di cambiare il nome del protagonista da Anna a Marco. La Pausini non ha scelto un nome a caso, era proprio quello del suo fidanzato che aveva fatto un gesto inaccettabile facendola soffrire moltissimo.

Marco è stato il suo primo grande amore, il ragazzo che le fece sentire le farfalle nello stomaco per la prima volta, ma anche molta rabbia quando baciò un’altra ragazza davanti a lei. Cantare La solitudine per lei è sempre stato catartico, un modo per alleviare il dolore da quella grandissima delusione avvenuta negli anni più felici della sua vita. Insomma, la Pausini si è in parte “vendicata” cambiando il nome del protagonista da Anna a Marco, il suo ex ragazzo.