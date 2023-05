News Maurizio Costanzo, salta fuori il suo segreto su Padre Pio: “Lo ascoltava sempre” | Incredibile aneddoto Di Ambra Ferri - 10

Sappiamo tutto della carriera di Maurizio Costanzo, ma il suo rapporto speciale con Padre Pio è stato un segreto ben custodito.

L’aneddoto che vi stiamo per raccontare vi stupirà. Il maestro del giornalismo e della televisione italiana, Maurizio Costanzo, aveva costruito negli anni un rapporto davvero speciale con la figura di Padre Pio.

Morto a 84 anni, l’assenza di Costanzo inizia a farsi sentire nel panorama televisivo, ma il suo ricordo rimane vivo grazie ai racconti di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Costanzo era un uomo molto stimato perché era un vero visionario di talenti: è stato lui a vedere le potenzialità nella maggior parte degli artisti, cantanti e ballerini della televisione italiana.

Maurizio Costanzo, il culto di Padre Pio

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscerlo grazie ai suoi programmi e per via della sua relazione con Maria De Filippi, il grande amore della sua vita. Maurizio è stato un vero maestro per la conduttrice Mediaset e grazie a lui è riuscita ad ottenere incarichi di successo fino a diventare la regina indiscussa della rete. Dopo la sua morte è sbucato fuori anche un retroscena suggestivo di Maurizio Costanzo per la sua visita a Pietrelcina che svela molto del suo rapporto con Padre Pio.

Il fotografo di Foggia e studioso di Padre Pio, Giuseppe Saldutto, ha raccontato la visita di Maurizio Costanzo al santuario in Campania. Il giornalista si era recato nei luoghi sacri per conoscere le gesta del santo tanto ammirato.

Il racconto inedito

Il suo racconto rilasciato a Di Più è significativo per comprendere meglio l’animo di Maurizio Costanzo: “Siamo nel 1998 e mi sono recato a Pietrelcina per scattare alcune foto a padre Antonio Gambale, all’epoca parroco del paese che è venuto a mancare nel 2013″. Poi ha aggiunto: “Quando arrivai, lo trovai in cucina in compagnia di Maurizio Costanzo con mio grande stupore. Gli stava facendo da guida descrivendo i luoghi dove Padre Pio era cresciuto. Costanzo, assorto in silenzio, lo ascoltava sempre molto interessato”.

Un momento davvero toccante e a tratti sorprendente, che il fotografo riuscì a cristallizzare in qualche scatto senza tempo. Costanzo era così affascinato dalla figura di Padre Pio che si era recato a visitare i luoghi della sua infanzia per scoprire i suoi segreti. Proprio per questo, è stato il primo a volere la fiction di Mediaset per raccontare le gesta di Padre Pio. Insomma, il culto di Maurizio Costanzo nei confronti di Padre Pio non era noto a tutti, eppure rivela moltissimo dell’uomo che era.