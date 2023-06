News Il colore degli occhi dice tutto di te | Analisi precisissima Di Marina Drai - 13

Il colore degli occhi dice tanto di noi e può rivelare molte cose della nostra personalità, spesso nascoste e inimmaginabili.

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”: nulla di più vero! Uno sguardo può dire molte cose che le parole non riescono a esprimere. Chi sa osservare gli sguardi riesce a capire molto della personalità altrui e trovare i lati più nascosti del suo carattere.

Oltre all’oroscopo, anche gli occhi possono raccontare molto di noi. Se da una parte i segni zodiacali influenzano la nostra personalità e il modo con cui reagiamo alle situazioni, gli occhi fanno trasparire queste nostre caratteristiche, comprese quelle nascoste.

Ognuno di noi ha una sfumatura degli occhi ben precisa proprio perché rappresenta in pieno la nostra unicità. Due occhi marroni non saranno mai uguali, così come due occhi verdi o due azzurri: ognuno ha una sfumatura unica che lo differenzia dagli altri e racconta un lato ben preciso della persona.

Scoprire cosa dicono di noi gli occhi può essere molto utile per comprendere le altre persone e giocare le carte migliori per conquistarle. Quando parlate con qualcuno che conoscete poco, fate attenzione ai dettagli degli occhi: potrebbero rivelarvi informazioni molto utili.

Di che colore hai gli occhi?

Veniamo allora alla questione più interessante e scopriamo a che personalità corrisponde ogni colorazione degli occhi. Come sappiamo le iridi possono avere tante sfumature, ciò che ci rende unici, ma possiamo raggruppare le sfumature in tre colori principali: l’azzurro, il verde e il marrone. Ognuna di queste tinte corrisponde a un profilo ben preciso di personalità.

Cominciamo con l’azzurro: chi ha gli occhi di questo colore è generalmente una persona altruista, ottimista, sempre gentile e col cuore grande. Visto che sono molto fedeli, queste persone sono spesso circondate da tanti amici e dispensano consigli e rassicurazioni ogni volta che possono; per questo è davvero una fortuna avere una persona con gli occhi azzurri come amica.

Cosa dicono di te i tuoi occhi

Chi ha gli occhi verdi è solitamente una persona molto sicura di sé, talmente tanto che a volte diventa testarda. Quando queste persone si fissano su un obiettivo non c’è modo di fargli cambiare idea. Le persone con gli occhi verdi sono orgogliose e non hanno paura di esprimere la propria opinione e far valere il proprio punto di vista.

Infine, chi ha gli occhi marroni o ambrati è in genere una persona calma, equilibrata e che conosce il vero valore dei sacrifici. Grandi lavoratrici, queste persone sono molto responsabili ma fanno fatica a fidarsi degli altri. Il loro motto in amicizia è “pochi ma buoni”: potrebbero non avere molti amici, ma le persone a cui sono legate li vedono come punto di riferimento.