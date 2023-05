Serie TV Un posto al sole: addio a due protagonisti importanti | Situazione critica Di Marina Drai - 11

Brutte notizie per i fan di Un posto al sole: due personaggi molto importanti se ne andranno. Ormai è deciso.

Un posto al sole è una delle soap opera più longeve e la prima prodotta interamente in Italia. Le puntate vanno in onda su Rai 3 dal 1996 e la serie non ha mai sbagliato un colpo, riuscendo a tenere incollati i fedeli telespettatori alla televisione.

Ambientata a Napoli, la soap racconta delle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, un condominio situato sulla collina di Posillipo. La storia comincia con la morte del conte Giacomo: Tancredi, il nipote, ne eredita la fortuna. Il conte però decide di lasciare l’appartamento con la terrazza che domina il golfo a sua figlia Anna che si trasferisce lì insieme all’amica Silvia Graziani.

Nel corso delle puntate si assistono a diverse vicende ricche di drammi famigliari, gelosie e nuovi amori. La soap opera affronta diversi temi e lo fa sempre calandoli in un contesto attuale, evolvendosi man mano che passano gli anni.

Oggi la soap è arrivata alla ventisettesima stagione e la storia si è voluta molto dalla prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996. Nel cast attuale troviamo personaggi quali Silvia Graziani, Michele Saviani, Rossella Graziani e molti altri, alcuni presenti fin dalla prima stagione della soap.

Anticipazioni

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La prossima settimana ne vedremo delle belle: Lara dovrà affrontare Ida, la vera madre di Tommaso, mentre Speranza ferirà i sentimenti di Samuel. Giulia, stanca delle minacce di Sabbiese, deciderà di affrontarlo. Niko invece dovrà occuparsi di tenere a bada Alberto che vuole risolvere la situazione con le gemelle Cirillo.

Tutto questo accadrà nella settimana tra il 22 e il 26 maggio. I telespettatori dovranno prepararsi a molti colpi di scena e a continui confronti tra i personaggi. Pochi giorni fa, però, è uscita la notizia secondo la quale due personaggi molto importanti dovranno dire addio alla soap.

L’addio a Un posto al sole

Secondo le ultime anticipazioni, nelle prossime puntate verrà confermato il colpo di scena incredibile: Angela e Franco lasceranno Napoli. Franco, dopo aver perso il lavoro, è stato costretto a chiudere il garage e ora sta considerando la proposta di lavoro fatta ad Angela proveniente dalla Sicilia: i due potrebbero lasciare la città per sempre.

Per Roberto Ferri e Marina continuerà la crisi e si allontaneranno sempre di più, anche a causa della presenza di Lara. Dopo la partenza di sua moglie per Londra l’uomo si sta dividendo tra il sentimento per la donna che ama e la gioia di essere padre.