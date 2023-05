Serie TV Tutte le conseguenze de La regina Carlotta sulla terza stagione di Bridgerton Di Federico Del Ferraro - 11

Lo spin-off di Bridgerton ha approfondito vari personaggi sia nel passato che nel presente dello show originale.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton ha avuto il successo sperato e, cavalcando l’onda di Bridgerton, ha conquistato il pubblico con le storie dell’aristocrazia britannica ad inizio Ottocento. I due protagonisti, Carlotta e Giorgio III, sono apparsi anche in Bridgerton, ma in quantità molto minore rispetto alla serie a loro dedicata, specialmente il sovrano. Questo significa che i dettagli rivelati in La regina Carlotta – che, ricordiamo, prende luogo anche in contemporanea alla serie madre – avranno una conseguenza sul futuro di Bridgerton.

Ma cosa possiamo aspettarci per i nostri personaggi di Bridgerton nella terza stagione basandoci su ciò che ci è stato mostrato nello spin-off? Ci sono storyline che avranno conseguenze sia su Carlotta e Giorgio che su Violet, Penelope e tutto il resto dell’aristocrazia.

Carlotta e Giorgio nel presente

Se Carlotta adulta è stata un personaggio ricorrente in Bridgerton, suo marito Giorgio III si è visto invece molto meno. Negli anni della serie originale il monarca è ormai afflitto dalla malattia mentale che ha caratterizzato la seconda metà del suo regno, ma il pubblico si è ora affezionato alla coppia e Bridgerton 3 vorrà senz’altro toccare il tasto della storia d’amore ancora in corso fra i due.

Questo potrebbe avere a che fare con l’eredità della corona: nel finale de La regina Carlotta viene rivelata infatti la gravidanza della principessa Vittoria, madre dell’omonima ma ben più celebre regina Vittoria. Ciò che noi ad oggi sappiamo è stata la storia della monarchia inglese sarà un tema centrale nelle storie future di Bridgerton e la futura regina Vittoria non potrà non farne parte.

Le pubblicazioni di Lady Whistledown

Una storyline importante per Bridgerton è quella di Penelope Featherington ed Eloise Bridgerton, migliori amiche recentemente in conflitto. Eloise ha scoperto alla fine della seconda stagione di Bridgerton che Penelope è dietro le pubblicazioni a nome di Lady Whistledown che avevano causato problemi alla sua famiglia, e La regina Carlotta ci ha mostrato che Penelope, successivamente allo scontro con Eloise, sta ancora pubblicando altri pezzi.

Bridgerton 3 andrà ad indirizzare il rapporto fra le due e le nuove conseguenze dei pezzi di Lady Whistledown, di cui non si conoscono le fonti. Questo elemento misterioso, ovvero il collegamento che Penelope ha nella Famiglia Reale e che le permette di arrivare a scoop altrimenti privati, sarà un altro punto da affrontare nella terza stagione.

La relazione fra Brimsley e Reynolds

I due fedeli accompagnatori di Carlotta e Giorgio, rispettivamente Brimsley e Reynolds, hanno avuto un sottile ma molto significativo sviluppo in La regina Carlotta. Nonostante questo universo narrativo presenti una società britannica ben più aperta di come fu realmente, le relazioni omosessuali non sono state condonate. C’è del dolce fra Brimsley e Reynolds ma i loro doveri gli impediscono di trasformare in azione i loro sentimenti.

La regina Carlotta ha introdotto Reynolds come assistente di Giorgio III e la mancanza del personaggio da Bridgerton ci spiega già come la loro relazione sia finita – o, più probabilmente, non sia mai decollata. Per aggiungere profondità a Brimsley, ci aspettiamo che la terza stagione vada a toccare su questo aspetto del suo passato.

Violet Bridgerton è pronta a trovare di nuovo l’amore

La rivelazione più importante fatta in La regina Carlotta riguardo Violet Bridgerton è che la nobildonna ha aperto nuovamente le porte ai sentimenti. Il suo coinvolgimento con le vite amorose dei figli potrebbe diminuire se qualcuno rispondesse al suo appello, e questa potrebbe diventare una storyline piuttosto importante e sostanziosa di qui in avanti.

La produzione della terza stagione di Bridgerton è attualmente in corso e lo show è già stato rinnovato per una quarta stagione.