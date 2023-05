Serie TV La regina Carlotta 2: data di uscita, trama, cast, dichiarazioni e quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 6

Lo show del momento, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, sta facendo il suo corso; ci sarà una seconda stagione?

Il nome di Shonda Rhimes è sinonimo di hit televisiva. Rhimes, produttrice di Bridgerton e creatrice del suo prequel, La regina Carlotta, riesce sempre a trasformare una storia in un successo di pubblico grazie ad un equilibrio fra il drama e la caratterizzazione storica o di genere narrativo. La regina Carlotta non è stata da meno ed ha conquistato il pubblico di Netflix nelle ultime due settimane, diventando lo show più visto sulla piattaforma al momento.

Un tale successo però non è ancora stato sufficiente a convincere Netflix e Shondaland a rinnovare la serie per una seconda stagione. La ragione è semplice: La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton nasce come miniserie, ovvero prodotto televisivo che racconta la propria storia in un numero limitato di episodi. Se da un lato dunque le intenzioni iniziale fossero quelle di avere una sola stagione, alcune dichiarazioni possono risollevare le speranze degli appassionati.

Shonda Rhimes e Arsema Thomas si aprono sul futuro dello show

Nonostante il suo status di miniserie, La regina Carlotta potrebbe avere una seconda stagione; d’altronde è già successo che una miniserie venisse trasformata in una serie regolare a seguito di una buona ricezione. Shonda Rhimes ha commentato così l’idea: “Potrei andare avanti con Carlotta e Giorgio per sempre, ma abbiamo raccontato una storia specifica ed auto-conclusiva che credo racconti bene questo amore complicato ed imperfetto. Ma non escludo nulla, perché non si può mai sapere”.

La dichiarazione è confortevole solo a metà: Rhimes è soddisfatta della serie così com’é, ma non ha escluso categoricamente la creazione di una seconda stagione se ci saranno nuove idee, definendosi difatti ancora interessata ai personaggi. Un’altra persona che è rimasta “ossessionata” (sue parole) dai personaggi è Arsema Thomas, interprete della giovane Lady Agatha Danbury. Thomas ha commentato così: “Se mi arriverà una chiamata per tornare, accetterò”.

Cos’altro sappiamo su La regina Carlotta 2?

Non essendoci stato alcun annuncio ufficiale, la seconda stagione de La regina Carlotta per ora esiste solo in chiacchiere, speculazioni e speranze. Una seconda stagione avrebbe di certo molti altri anni da coprire prima di riempire il gap fra le scene prequel e quelle invece ambientate al tempo di Bridgerton, fra cui la nascita degli altri figli della coppia, le varie guerre avvenute sotto la reggenza di Giorgio III e la progressiva malattia del re.

Se la seconda stagione si facesse, ci aspettiamo un attesa di almeno due anni fra ufficializzazione e distribuzione, con un ritorno nel cast di coloro che abbiamo visto in questi sei episodi: India Amarteifio, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Sam Clemmett, Freddie Dennis, Michelle Fairley, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Hugh Sachs e Julie Andrews.

I fan del mondo di Bridgerton non rimangono però orfani di contenuto: la terza stagione di Bridgerton è difatti attualmente in produzione, e la serie è già stata rinnovata anche per una quarta stagione. Le prime due sono disponibili su Netflix, così come tutti e sei gli episodi de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton.