Serie TV Ginny & Georgia è stata rinnovata da Netflix per ben due stagioni | Di Camilla Conti - 9

Preparatevi perché stiamo per tornare a Wellsbury e ci resteremo per molto tempo tra trambusti e omicidi, arrivano 2 nuove stagioni!

Arriva la notizia che tutto aspettavano, ma fa il bis perché Netflix non solo ha confermato la terza stagione di Ginny & Georgia ma preso dall’entusiasmo (e dal grande successo della serie) ha già confermato anche la quarta.

Per chi non lo sapesse, (ma chi?) Comunque, Ginny & Georgia è la storia turbolenta di una madre e una figlia, inizialmente paragonate a Una mamma per amica, ma con più discordia, più intrighi e decisamente più cadaveri da nascondere.

I protagonisti della vicenda sono Georgia (Brianne Howey) e i suoi figli Ginny (Antonia Gentry) e Austin (Diesel La Torraca), dopo la burrascosa seconda stagione, con un finale che ha spiazzato tutto, i fan stavano aspettando con trepidazione di conoscere il destina della serie, che non poteva rimanere senza una continuazione proprio in un momento così delicato.

La seconda stagione ha trovato una Georgia impreparata e spaventata davanti alla verità della morte del suo patrigno Kenny (Darryl Scheelar), la giovane ha scoperto che non è stato un incidente, ma l’uomo è stato avvelenato da Georgia dopo che lo stesso aveva fatto dei commenti e delle avance deplorevoli alla figlia e lei aveva assistito a tutto. Se non fosse abbastanza scoprire di avere una mamma assassina, Ginny ha anche dovuto affrontare il fatto che sua madre sia una manipolatrice capace di far innamorare tutti di lei per ottenere quello che vuole.

Cos’è successo nella seconda stagione

Nella seconda stagione di Ginny & Georgia abbiamo scoperto molto di più del passato oscuro e traumatico della giovane madre, dandoci una spiegazione complessa del perché proietti molti dei suoi problemi proprio sulla figlia andando spesso a rovinare il loro rapporto. Uno stress maggiore arriva quando Ginny e il fratellino Austin si vedono costretti a trasferirsi dal futuro marito della madre, nonché sindaco della città Paul.

Lui è una persona estremamente gentile e adora i figli di Georgia, quello che Ginny non riesce a sopportare è che veda la madre solo con gli occhi dell’amore e non riesca ad andare oltre le apparenze, dove sono nascoste frodi, appropriazioni indebite e i terribili omicidi. Ma il passato è sempre in agguato e la seconda stagione finisce proprio nel peggiore dei modi, durante il matrimonio di Georgia e Paul lei viene arrestata e scortata in prigione dai federali davanti ai figli attoniti e una città sbalordita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Cosa succederà nella prossima stagione

Avere informazioni riguardo la tera e soprattutto la quarta stagione di Ginny & Georgia in questo momento è praticamente impossibile, possiamo però fare delle ipotesi, visto che il futuro di Georgia si trova in bilico su un’alta scogliera a precipizio, conoscendo il temperamento della donna nulla esclude che potrebbe esserci una fuga di prigione, pesanti battaglie legali e una scomoda verità che verrà fuori con violenza, insomma la terza stagione si prospetta esplosiva.

Abbiamo avuto soltanto un piccolo indizio dalla creatrice della serie, Sarah Lampert che durante l’evento Netflix Tudum ha accennato che nella terza stagione ci saranno “nuovi ostacoli, nuove relazioni e nuove sfide”, offrendo molto margine di manovra affinché il marasma di Georgia diventi ancora più caotico.