And Just Like That… 2, finalmente svelata la data di uscita e tutto quello che sappiamo

Abbiamo finalmente la data di uscita di And Just Like That… 2, il sequel di Sex and the City che al suo debutto ha avuto grande successo.

Ambientata quasi due decenni dopo la serie originale Sex and the City, con il 2021 abbiamo potuto tornare dalle nostre amiche di sempre mentre attraversavano una fase molto diversa della loro vita in And Just Like That…, questa serie è diventata subito amatissima dal pubblico, nonostante ci fossero sin dal suo debutto pareri contrastanti.

Adesso la HBO Max ha finalmente svelato la data di uscita dell’attesissima seconda stagione che vede il ritorno di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis), sì mancherà anche questa volta Miranda, interpretata da Kim Cattrall.

Sex and the City è diventata una delle serie più iconiche del nostro tempo andata in onda dal 1998 al 2004, scritta e diretta da Darren Star, si basa sul libro di Candace Bushnell, il grande apprezzamento che è stato fatto alla serie è sempre stato quello di essere capace di abbattere alcune barriere culturali e tabù rispetto alla sfera femminile, che fino a qual momento sembravano invalicabili per la televisione.

Non sono mai mancati gli argomenti controversi capaci di aprire forti dibattiti sia dentro che fuori lo schermo, per questo quando è arrivata alla sua ultima stagione i fan erano disperati, hanno sempre conservato nel cuore la speranza che un giorno avrebbero potuto ritrovare le loro beniamine e questo è successo nel 2008 e nel 2010 quando il regista Michael Patrick King ha diretto due film sequel. Ma i fan non sono mai sazi delle quattro donne newyorkesi, così nel 2021 è arrivata la prima stagione di And Just Like That… e il resto è storia.

And Just Like That… è stato un grande successo

Fin dal suo debutto And Just Like That… è stato un successo globale e un record per la HBO Max che ha raggiunto il più alto streaming di qualsiasi altra produzione fino a quel momento, non ci è voluto molto perché la HBO decidesse di rinnovare la serie per una seconda stagione. Inizialmente gli scettici erano molti, avevano paura che nulla potesse essere rivoluzionario come la sua serie madre.

Invece, in molti si sono dovuti ricredere perché And Just Like That… è stata capace di trattare temi forti e attuali senza maschere esplorando quello che comportano la sessualità e le relazioni dopo i cinquant’anni, vedere il proprio corpo che cambia e avere una nuova e inaspettata riscoperta di se stessi.

Cosa succederà in And Just Like That… 2

A oggi è ancora tenuta segreta la trama della seconda stagione, abbiamo avuto la possibilità di sbirciare qualche prima immagine dal set e alcuni look e ovviamente quello che sappiamo è che ritroveremo un volto famigliare, la vecchia fiamma di Carrie, Aidan Shaw, i due torneranno insieme e chissà, magari arriverà una terza proposta di matrimonio per la nostra protagonista.

Per scoprirlo dobbiamo ancora davvero poco, perché And Just Like That… 2 debutterà su HBO Max il 22 giugno e arriverà in Italia il 23 giugno 2023 con due episodi sempre su Sky e NOW come per la precedente uscita, per poi proseguire con un episodio a settimana con cadenza regolare e avrà in tutto 10 episodi.

Chi troveremo nella seconda stagione

Ovviamente ritroveremo le tre protagoniste indiscusse Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis), ad affiancarle anche nella seconda stagione vedremo Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Tra questi troveremo anche il quattro volte vincitore di un Grammy Sam Smith, che si unirà al cast per questa seconda grandiosa uscita. La serie è prodotta oltre che da King anche dalle star Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, nonché dai produttori esecutivi di Sex and the City John Melfi, Julie Rottenberg ed Elisa Zuritsky. Quindi l’appuntamento è venerdì 23 giugno con And Just Like That… 2.