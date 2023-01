And Just Like That 2, Aidan sta ufficialmente tornando! Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Nuove immagini del dietro le quinte della seconda stagione di And Just Like That rivelano il ritorno di Aidan nel franchise di Sex and the City e il riavvicinamento con Carrie.

Nuove foto dietro le quinte della seconda stagione di And Just Like That svelano il ritorno del personaggio di Sex and the City, Aidan Shaw. Con Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall, Sex and the City è stata una serie rivoluzionaria per la HBO durante le sue sei stagioni.

Nel dicembre 2021, HBO Max ha lanciato la serie sequel di Sex and the City, And Just Like That, incentrata su Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con una nuova era. Poco dopo l’uscita della prima stagione, la HBO ha rinnovato la serie per un secondo capitolo, nonostante la serie abbia ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica.

Mentre la seconda stagione di And Just Like That procede con la produzione, l’account Instagram ufficiale della serie, Just Like That Max, ha pubblicato un dietro le quinte che rivela il ritorno dell’ex fidanzato di Carrie, Aidan.

La prima immagine del ritorno di Corbett nella serie è stata condivisa dalla Parker su Instagram, prima della pubblicazione delle foto dietro le quinte, circolavano voci che l’attore amatissimo dai fan avrebbe ripreso il ruolo di Aidan per la serie sequel. Sebbene le foto non offrano dettagli sull’arco narrativo, è chiaro che Corbett e la Parker abbiano conservato la loro chimica, dato che li si vede tenersi per mano.

Spiegazione della storia di Aidan in Sex and the City

Fin dalla sua prima apparizione nella terza stagione di Sex and the City, in qualità di arredatore capace di conquistare il cuore di Carrie, Aidan è diventato rapidamente un personaggio chiave della serie grazie alla sua relazione tira e molla con la protagonista.

Nonostante Carrie e Aidan abbiano rotto il loro fidanzamento e l’ex coppia abbia trovato una giusta conclusione nella stagione 6, è apparso nel film Sex and the City 2. Tuttavia, il suo ritorno nel secondo film ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan di lunga data.

Tutto quello che sappiamo su And Just Like That 2

Finora, la seconda stagione di And Just Like That ha mantenuto il riserbo sui dettagli della trama, ma si può prevedere che i prossimi episodi ricorderanno la serie originale. Diretta da Michael Patrick King, la prima stagione ha sconvolto il pubblico quando il marito di Carrie, Mr. Big (Chris Noth), è morto improvvisamente per un attacco di cuore durante la première.

Naturalmente, ora che Carrie sta intraprendendo un nuovo capitolo, il ritorno di Aidan nella sua vita all’indomani della morte di Big potrebbe rappresentare un arco narrativo avvincente per la seconda stagione.

Al momento, HBO Max non ha ancora annunciato la data di uscita della seconda stagione. Per quanto riguarda il cast, a Parker, Davis, Nixon, Nicole Parker Ari, Sarita Choundry e Sara Ramirez (Che Diaz) si aggiungerà Tony Danza nel ruolo del padre di Che.

La prima stagione di Just Like That si è conclusa con la riconciliazione tra Carrie e Samantha (Cattrall), ma lo show non vedrà la presenza della beniamina dei fan Samantha Jones, poiché la Cattrall non interpreterà più il ruolo.

Per ora, i fan di Sex and the City dovranno tenere d’occhio i social media per vedere se verranno svelati ulteriori dettagli sul ritorno di Aidan e di altri eventuali personaggi preferiti dai fan nella seconda stagione di And Just Like That.