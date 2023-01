Gotham Knights, arriva il trailer che svela la nuova squadra di giovani eroi della DC

The CW rilascia l’ultimo trailer della prima stagione di Gotham Knights, che debutterà negli USA martedì 14 marzo sull’emittente e sarà incentrata sugli eroi adolescenti figli dei famosi Super.

The CW ha pubblicato l’ultimo trailer ufficiale della prima stagione di Gotham Knights, che debutterà negli USA martedì 14 marzo. Mentre Arrowverse si avvia alla conclusione, The CW ha ancora in programma serie televisive sulla DC, almeno per questa stagione.

La stagione 9 di The Flash concluderà ufficialmente la serie di Grant Gustin dopo quasi un decennio. La terza stagione di Superman & Lois arriverà a metà marzo il martedì sera. Per quanto riguarda l’ultima novità televisiva DC di The CW, il network sta lanciando Gotham Knights, dagli sceneggiatori/produttori di Batwoman.

Pur nascendo dai creativi della serie cancellata Arrowverse, Gotham Knights non è uno spinoff. The CW ha pubblicato l’ultimo trailer della prima stagione incentrato sul figlio adottivo di Bruce Wayne e sui suoi nuovi alleati.

Nonostante il nome in comune con il videogioco, la serie televisiva Gotham Knights non è collegata o basata sul gioco di ruolo del 2022. Il creatore di Arrowverse Greg Berlanti è il produttore esecutivo, insieme a Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams di Batwoman. La prima stagione sarà composta da 13 episodi, come i nuovi show della CW, The Winchesters e Walker: Independence.

Tutto quello che rivela l’ultimo trailer della prima stagione di Gotham Knights

La premessa di Gotham Knights è incentrata sulla misteriosa morte di Batman, mentre suo figlio adottivo, Turner Hayes, viene incastrato per l’omicidio. Tuttavia, la serie Gotham Knights vedrà accusati anche i figli dei nemici di Batman.

A un certo punto Turner dice che il motivo per cui pensano che abbia ucciso Batman è per ottenere la fortuna di Bruce. Duela è sospettata perché è la figlia di Joker, anche se a un certo punto Harvey Dent mette in dubbio che sia davvero la figlia di Joker.

Il trailer della prima stagione di Gotham Knights vede Turner riunire gli altri ragazzi per risolvere l’omicidio di Batman. Tuttavia, è più facile che diventino i nuovi eroi di Gotham City quando sono anche i fuggitivi più ricercati.

Anche se mascherati, ci sono diversi assassini a volto coperto che li inseguono nel corso del video. Resta da capire se si tratta di personaggi DC o di nuove figure originali. Nonostante non abbiano ancora le super tute, il trailer di Gotham Knights si conclude con gli eroi adolescenti che già scendono per le strade.

Quando arriva in Italia?

Per adesso non è stata ancora confermata nessuna data di uscita per l’Italia e l’emittente è rimasta vaga su come e quando Gotham Knights potrebbe arrivare anche da noi, non ci resta che attendere maggiori aggiornamenti. Soprattutto perché se la serie non dovesse resistere su The CW, è possibile che altre piattaforme internazionali possano cercare di acquisirne i diritti.