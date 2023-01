The Umbrella Academy, la terza stagione ha rovinato il finale perfetto dello show

La fine di The Umbrella Academy fa pensare a come si concluderà la storia, stranamente, il finale perfetto è già avvenuto nella terza stagione.

Con la quarta stagione di The Umbrella Academy si chiude la storia della famiglia Hargreeves, ma la terza stagione potrebbe aver già rubato il finale perfetto dello show.

Basata sui tre volumi a fumetti pubblicati da Gerard Way, la serie televisiva live-action di Netflix si concluderà con la quarta stagione. Questo accordo permette a Steve Blackman, showrunner, di avere un’intera stagione per concludere adeguatamente la saga dei fratelli Hargreeves, ma come si svolgerà esattamente questo capitolo finale è quasi impossibile da prevedere, data la propensione dello show per i viaggi nel tempo e i perniciosi paradossi.

Come si svolgerà il finale della The Umbrella Academy è ancora più difficile da prevedere dopo lo scioccante finale della terza stagione, in cui Sir Reginald Hargreeves ha cospirato con Allison per resettare l’intero universo, portando a una distopia in cui lui stesso occupa una posizione di grande potere.

Un’altra conseguenza del reset patrocinato da Reginald è che i ragazzi della Umbrella Academy e il loro unico amico Sparrow sopravvissuto, Ben, perderanno tutti i loro poteri. Non si sa esattamente perché questo accada, ma è chiaro che i fratelli Hargreeves hanno smarrito ciò che ha fatto sì che i loro superpoteri si manifestassero fin dall’inizio.

Il finale perfetto di The Umbrella Academy è stato la perdita dei poteri dei fratelli Hargreeves

Si può sostenere che la perdita dei poteri da parte dei fratelli Hargreeves avrebbe dovuto essere il finale assoluto della serie, ma la terza stagione ha usato questa trama in maniera prematura.

I superpoteri sono stati la rovina dell’esistenza dei bambini Hargreeves fin dalla nascita, consegnati loro con la forza da un extraterrestre, Sir Reginald ha poi sottoposto i ragazzi a un arduo addestramento e a un’infanzia priva di amore per plasmarli in una squadra di supereroi anziché in una famiglia.

Che si tratti di fantasmi che tormentano Klaus, di Allison che vocifera di sua figlia o di Viktor che mette fine al mondo, i poteri degli Hargreeves hanno portato per lo più sofferenza.

L’unico risultato positivo dei poteri dei fratelli è stato quello di incontrarsi, e forse questa sarebbe dovuta essere la nota con cui si concludeva The Umbrella Academy. Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinque, Sparrow Ben e Viktor trovano tutti un modo per liberarsi dei loro poteri scegliendo di diventare persone normali, rinunciando ai loro punti di forza individuali, ma unendosi come una famiglia unita come non lo erano mai state prima.

The Umbrella Academy si conclude finalmente con i fratelli senza poteri che diventano un vero e proprio nucleo familiare, anziché il disfunzionale disordine che avevano quando ancora esercitavano i poteri.

Con la terza stagione questo finale è già passato, è molto probabile che il clan degli Hargreeves riavrà i poteri nella quarta stagione, poiché un’intera stagione senza di loro risulterebbe decisamente strana, ma qualsiasi finale in cui i personaggi principali rinunciano ai loro poteri e diventano di nuovo normali risulterebbe ormai una derivazione del reset universale di Sir Reginald della terza stagione. A sua volta, questo significa che The Umbrella Academy probabilmente finirà con i fratelli Hargreeves ancora in possesso delle loro abilità.

The Umbrella Academy può davvero finire se i fratelli conservano i loro poteri?

A parte le considerazioni tematiche, è anche difficile capire come The Umbrella Academy possa giungere a una conclusione definitiva se i fratelli Hargreeves mantengono i loro poteri.

Allison sarà sempre tentata di utilizzare le sue doti di voce, Cinque sarà sempre in grado di cambiare la storia e Viktor sarà sempre a un passo dal causare un’apocalisse. Gran parte del dramma familiare è stato istigato proprio dal fatto che i personaggi possiedono dei superpoteri e, a meno che queste abilità non scompaiano in qualche modo, la storia degli Hargreeves continuerà sicuramente a protrarsi all’infinito fino a quando un rugoso Klaus non sarà abbandonato in una pozza dei suoi stessi fluidi corporei.

Si crea un paradosso a tre vie degno della Commission Temps, un finale pacifico non sarà possibile per i personaggi principali fino a quando rimarranno in possesso dei loro poteri. The Umbrella Academy non può riutilizzare il finale della terza stagione per la quarta, ma sembra incredibilmente improbabile che i ragazzi Hargreeves rimangano privi di poteri per tutto il finale di stagione.