Vikings: Valhalla 3, rinnovo, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Vikings: Valhalla, la seconda stagione, prepara eventi entusiasmanti e probabilmente disastrosi che coinvolgeranno i suoi protagonisti. Ecco cosa sappiamo della terza stagione.

(*Attenzione: l’articolo contiene spoiler per Vikings: Valhalla 2*)

Gli eventi di Vikings: Valhalla 2 preparano un’entusiasmante terza stagione: scopriamo cosa c’è da sapere sul futuro della serie. Il successo della serie TV Vikings è stato accompagnato dal sequel Vikings: Valhalla, incentrata sull’avventura di una nuova generazione di guerrieri.

Ambientata più di 100 anni dopo gli eventi della serie principale, Vikings: Valhalla ripercorre le vicende dei fratelli Leif Erikson (Sam Corlett) e Freydis Eiríksdóttir (Frida Gustavsson), del principe norvegese Harald Sigurdsson (Leo Suter) e del suo fratellastro Olaf Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson), nonché della regina Emma di Normandia (Laura Berlin), i loro percorsi spesso confluiscono in una stessa direzione in diversi momenti della serie.

Dal momento che Olaf e il suo esercito hanno devastato Kattegat e poi l’hanno espugnata con il re Sweyn Forkbeard (Søren Pilmark), Leif ha scatenato il suo temperamento interiore mentre Freydis e Harald sono fuggiti, la seconda stagione vede Kattegat trasformarsi in una nuova comunità, mentre Freydis, Leif e Harald sono alla ricerca di una nuova casa.

Parallelamente, dopo un fallito tentativo di assassinio, la regina Emma scopre come il responsabile sia una persona a lei molto vicina, con piani tali da mettere a rischio il suo regno. Vikings: Valhalla 2 prepara agevolmente una terza stagione: ecco cosa si sa finora di Vikings: Valhalla 3.

Vikings Valhalla 3 è stata rinnovata?

La serie ha debuttato su Netflix nel febbraio 2022 ed è diventata un successo di critica e di pubblico, Netflix sapeva bene che avrebbe avuto un grande potenziale e nel novembre 2019 ha ottenuto ha ottenuto un rinnovo per ben 24 episodi.

Nel marzo 2022, Vikings: Valhalla è stata rinnovata ufficialmente per una seconda e anche per una terza, ognuna delle quali è composta da otto episodi, quindi i fan della serie possono essere certi che ci sarà almeno ancora una stagione per continuare le storie di Freydis, Leif, Harald, Emma e tutti gli altri.

La storia di Vikings Valhalla 3, cosa potrebbe succedere?

Vikings: Valhalla 2 ha visto ancora una volta Freydis, Leif e Harald allontanarsi dalle rispettive strade, anche se questa volta potrebbero non ricongiungersi a breve. Dopo la morte di Olaf e del capo di Jomsborg, Harekr, Freydis ha assunto la guida della città aprendo il tempio a tutti gli abitanti e ponendo fine allo sfruttamento che hanno sono stati costretti a subire.

A questo si aggiunge un accordo di pace con la regina Aelfgifu (Pollyanna McIntosh), la nuova sovrana di Kattegat, che consente di fare di Jomsborg la nuova Uppsala, un luogo sicuro per i pagani rimasti senza casa e senza tempio.

Nel frattempo, Harald e Leif sono arrivati a Costantinopoli, dove l’Imperatore concederà loro tutto ciò che desiderano – dovranno solo scegliere cosa. Harald si è legato all’attuale imperatrice di Costantinopoli, Elena, quindi con ogni probabilità rimarrà per starle accanto ed eventualmente lavorerà per l’imperatore, il quale gli ha rivelato la necessità di avere uomini come lui.

Leif resterà sicuramente con Harald e potrebbe continuare a studiare le scienze in seguito a tutto ciò che ha imparato da Mariam. Per quanto riguarda la regina Emma, ora che Godwin ha ottenuto ciò che voleva e ha sposato Gytha (la nipote di re Canuto), continuerà a tenerlo d’occhio perché conosce i suoi piani e sa fino a che punto sia disposto a spingersi.

Data di uscita, quando potrebbe arrivare la terza stagione?

Vikings: Valhalla ha il grande vantaggio di essere già stata rinnovata per una terza stagione e, fortunatamente per i fan della serie, Netflix non ha permesso che passasse troppo tempo tra le stagioni 1 e 2, quindi è legittimo supporre che accadrà lo stesso con la terza stagione.

Vikings: Valhalla è arrivata meno di un anno dopo l’uscita della prima stagione, quindi se la produzione della terza stagione seguirà lo stesso ritmo, Vikings: Valhalla potrebbe tornare con la terza stagione all’inizio del 2024.