The Mandalorian 3, nel nuovo trailer vediamo Mandalore, battaglie, droidi e… Anakin?!

Un nuovo trailer della terza stagione di The Mandalorian è stato ufficialmente distribuito e mostra un nuovo assaggio della prossima avventura di Din Djarin (Pedro Pascal) e l’inseparabile Grogu (baby Yoda).

È stato ufficialmente pubblicato un nuovissimo trailer della terza stagione di The Mandalorian in cui compaiono Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, la lunga attesa di oltre due anni tra una stagione e l’altra si concluderà finalmente a marzo.

L’attesissimo ritorno della prima serie di Star Wars firmata Disney+ aumenterà la profondità della narrazione, dopo che Din e Grogu si sono riuniti in The Book of Boba Fett, la rivendicazione della Darksaber da parte di Din porterà il duo a Mandalore, garantendo a Bo-Katan (Katee Sackhoff) un ruolo di maggior rilievo mentre nuove minacce e alleati conosciuti avranno un ruolo centrale nella storia.

Il nuovo e attesissimo trailer arriva circa quattro mesi dopo che la Lucasfilm ha rilasciato il primo filmato dedicato alla nuova stagione, ma non solo, questo arriva quasi un anno dopo che il pubblico ha visto Din Djarin e Grogu ricongiungersi durante la prima stagione di The Book of Boba Fett, una serie che è stata soprannominata The Mandalorian 2.0, proprio perché devia dalla storia principale per farci ricongiungere con vecchie gradite conoscenze.

Il trailer della terza stagione contiene molti indizi assolutamente nuovi di zecca su quello che succederà all’amata coppia nel loro trionfale ritorno su Disney+, che è previsto per il 1° marzo.

Le più grandi rivelazioni nel trailer di The Mandalorian 3

Numerose sono le grandi rivelazioni e le sorprese per gli appassionati di Star Wars contenute nel trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian. Il filmato si chiude con una panoramica dei crescenti poteri di Grogu, lo vediamo spingere con veemenza un nemico all’indietro grazie alla Forza.

Si tratta del più recente e impressionante sfoggio dei poteri di baby Yoda, ma questo esempio è ancora più degno di nota perché arriva dopo aver trascorso del tempo ad allenarsi insieme a Luke Skywalker. Sembrerebbe che Grogu abbia sviluppato i suoi poteri in modo significativo anche se non è rimasto per lungo tempo con il celebre insegnante.

Uno dei momenti che sicuramente susciterà grande scalpore riguarda la sequenza del flashback dell’Ordine 66, nel tempio Jedi di Coruscant vengono mostrati numerosi Jedi pronti per combattere, davanti a loro si vede la porta inequivocabilmente segnata dal segno tagliente di una spada laser intenta ad aprirsi un varco. Questo potrebbe essere un’allusione al fatto che Anakin Skywalker (Hayden Christensen) comparirà nella terza stagione di The Mandalorian attraverso un flashback dell’era prequel.

Chiaramente, la scena nel trailer potrebbe anche essere una messinscena per farci credere che Anakin apparirà, come a voler indicare una provocazione sul fatto che lo show rivelerà chi ha salvato Grogu dall’Ordine 66, sia che si tratti di Mace Windu o di qualcun altro.

Tra gli altri momenti degni di nota del trailer appena pubblicato troviamo un possibile viaggio su Batuu, il pianeta su cui si trova Galaxy’s Edge, e alcune inquadrature di una Coruscant post-Ritorno dello Jedi. Potrebbe anche comparire Babu Frik da Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

A sorpresa, il trailer nasconde quasi completamente Bo-Katan e non mostra neanche un’inquadratura di Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito, tra i personaggi più attesi della stagione. Sembra che Jon Favreau voglia tenersi ben nascosta gran parte della terza stagione di The Mandalorian, il che potrebbe dare vita a una stagione entusiasmante e ricca di sorprese.