Only Murders in the Building 3, un video dietro le quinte svela la presenza di Meryl Streep tra il cast

Un nuovo video dietro le quinte di Only Murders in the Building 3 rivela che Meryl Streep si aggiunge al cast della famosa commedia misteriosa su Disney+.

Abbiamo la conferma che la grande attrice Meryl Streep entrerà a far parte del cast di Only Murders in the Building terza stagione. Le star principali della serie mystery comedy-drama sono e rimangono da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, la storia racconta di tre sconosciuti che per puro caso si trovano a incrociare le proprie vita all’interno del condominio di prestigio in cui vivono a New York.

Scoprono di avere tutti e tre la passione per i podcast sui true-crime, così decidono di farne uno tutto loro per provare a risolvere l’omicidio che è stato commesso proprio all’interno dell’Arconia, lo stabilimento in cui vivono. La critica e il pubblico hanno acclamato a gran voce sia la prima sia la seconda stagione, impossibile non notare e apprezzare la grande chimica che il trio Martin, Short e la Gomez emanano.

Sebbene siano loro le vere icone della serie, nel corso delle stagioni sono apparsi altri grandissimi personaggi dello spettacolo e del cinema, tra questi Tina Fey, Sting, Cara Delevingne, Amy Schumer e Paul Rudd.

La nuova rivelazione di uno dei volti famosi arriva proprio attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram da Selena Gomez, dove abbiamo scoperto che proprio Meryl Streep sarà la prossima aggiunta vip al cast stellare.

Quello che possiamo vedere dal video ci dice che la la Gomez conferma l’inizio delle riprese e nel farlo si chiede se le cose potrebbero andare meglio, così l’inquadratura si sposta sul resto del cast compreso Paul Rudd che ha fatto il suo debutto alla fine della seconda stagione.

L’idea di Rudd è che si possa fare ancora meglio, e questo ci porta proprio all’apparizione di Meryl Streep che spuntando da dietro un divano chiedendo con garbo al resto dei protagonisti se avessero bisogno di qualcosa. Anche la Gomez è eternamente emozionata.

Only Murders In The Building 3, cosa sappiamo finora, compresa la presenza della Streep

Basandosi sul finale della seconda stagione Meryl Streep entrerà a far parte dello show nel momento più emozionante della storia e in una fase di svolta. La seconda stagione si è interrotta con un salto temporale di un anno, con il personaggio di Rudd rivelatosi un attore di nome Ben Glenroy in uno spettacolo teatrale diretto dal personaggio di Short, Oliver.

Nei momenti che anticipano la prima dello spettacolo, si avverte una certa tensione tra Ben e il suo co-protagonista, Charles Haden-Savage interpretato da Martin, tra icdue si accende una discussione inquietante.

Poco dopo aver fatto il suo ingresso sul palco, Ben crolla a terra morto, a differenza dei precedenti omicidi Charles, Oliver e Mabel Mora, si trovano a risolvere il loro primo caso in un luogo diverso dal loro prestigioso condominio, l’Arconia.

Insieme ai protagonisti della serie viene confermato il ritorno di Rudd nel ruolo di Ben, bisognerà scoprire l’origine della tensione tra i due sul palco durante lo spettacolo e come sono arrivati a quella inquietante conversazione, in particolare cosa intendeva Charles quando ha detto a Ben “Stai lontano da lei” e “So cosa hai fatto”.

Anche la star di Grey’s Anatomy Jesse Williams entrerà a far parte del cast nel ruolo di un documentarista impegnato in un caso importante, per quanto riguarda la data di uscita, al momento non è ancora stata confermata, anche se con la prima stagione andata in onda nel 2021 e la seconda nel 2022, considerando che le riprese per la terza sono già in pieno corso, non sarebbe un azzardo ipotizzare che potrebbe arrivare su Disney + già nel 2023.

È ancora presto per dire come la Streep si inserirà nella vicenda, è possibile che il suo nuovo personaggio rappresenti quella “lei” che Charles aveva detto a Ben nel finale della seconda stagione, ma a prescindere da quale che sarà il suo ruolo, vederla interagire con Martin, Short, Gomez, Rudd e il resto del cast stellare sarà meraviglioso.

La terza stagione di Only Murders in the Building è stata rinnovata prima ancora che uscisse la seconda stagione, dato che lo show continua a migliorare stagione dopo stagione e l’ingresso della Streep dimostra che la serie non intende rallentare il suo ritmo forsennato.