Caleidoscopio, Giancarlo Esposito non riesce a salvare Netflix con questo esperimento. Recensione

Caleidoscopio è un’idea interessante che funziona molto meglio in teoria che in pratica, la serie Netflix dai colori sgargianti alla fine perde il suo smalto.

La miniserie di Eric Garcia su una rapina, Caleidoscopeio è l’ultima uscita di Netflix che cerca di creare una qualche forma di interazione con lo spettatore per una nuova esperienza. No, non è proprio come Black Mirror: Bandersnatch del 2018, che è stata costruita come una storia avventurosa con trame ramificate, a differenza di questa che ha esiti fissi.

Tuttavia, l’esperienza di visione può essere molto varia, questo perché la serie si dichiara fruibile in qualsiasi ordine, una promessa che è in gran parte vera anche se ci sono un’infinità di modi in cui sarebbe bizzarro farlo.

Dipende tutto da voi, ma mettere alcuni degli episodi culminanti all’inizio renderà sicuramente noioso molto di ciò che li precede, le caratteristiche migliori derivano dal modo in cui i vari elementi si parlano l’un l’altro, al di là di semplici colpi di scena.

Un episodio con un flashback che viene dopo può servire a colmare le lacune di ciò che è stato lasciato in sospeso dai personaggi, ma che continuava a pesare su di loro. Se si colloca l’episodio all’inizio della cronologia, si toglie il lato misterioso, ma ci si immedesima meglio nella mentalità dei personaggi.

Se volete seguire la strada che forse ha più senso, potete scegliere l’ordine di “Giallo”, “Verde”, “Blu”, “Arancione”, “Viola”, “Rosso”, “Rosa” e poi “Bianco” lasciando che lo streamer vada in automatico. Tuttavia, tolta la novità dell’approccio narrativo, la storia lascia molto a desiderare.

A prescindere da come la si voglia interpretare, la serie è piuttosto banale nella scrittura e poco fantasiosa nella caratterizzazione dei personaggi. Il tutto si riduce a un’idea interessante che funziona molto meglio in teoria che in pratica. Questo non vuol dire che il potenziale di uno show da affrontare in ordine sparso sia un buco nell’acqua, in futuro potrebbero esserci delle versioni intriganti di questo format narrativo, ma dovranno essere molto più fantasiose di quanto non lo sia questa.

Quello che otteniamo è una sorta di saga che si estende per diversi decenni sul tormentato Leo (Giancarlo Esposito) che, nella linea temporale principale, mette insieme una squadra di criminali per mettere a segno un’audace rapina.

Ci sono Bob (Jai Courtney), Ava (Paz Vega), Stan (Peter Mark Kendall) e Judy (Rosaline Elbay), ognuno dei quali mette in campo le proprie abilità. L’obiettivo è Roger (Rufus Sewell) e il suo caveau altamente tecnologico da lui costruito che custodisce immense ricchezze di un potente gruppo di persone conosciute con il nome di La Triade.

È il genere di lavoro che sembra uscito da un film di Mission: Impossible, in cui anche un solo errore può essere causa di morte per tutte le persone coinvolte. Perché accettano questo lavoro? Beh, per la maggior parte di loro è per i soldi.

Tuttavia, come scopriamo, il colpo ha un significato più personale per Leo e un tragico passato che porta con sé. Sfortunatamente, a prescindere dal fatto che il passato si manifesti più avanti o all’inizio, il modo in cui tutto questo si mescola non è mai così incisivo come vorrebbe essere.

Se c’è un elemento per cui vale la pena vedere la serie, è l’interpretazione di Esposito, l‘averlo visto di recente nell’incredibile stagione finale di Better Call Saul ha ribadito come qualsiasi serie diventi immediatamente migliore con lui al timone, ma questo non basta per salvare Netflix.

Sebbene Caleidoscopio non sia altrettanto avvincente o ben costruito, Esposito non perde mai l’occasione per dare qualcosa in più, sia quando pianifica il colpo, sia quando è alle prese con le sue paure, Esposito dà vita al personaggio con la giusta dose di grazia. I momenti in cui riesce ad affondare i denti nel personaggio e a lasciarcelo osservare senza troppi fronzoli sono brillanti. In particolare, le interazioni con la figlia Hannah (Tati Gabrielle) sono la parte più riuscita della serie.

Anche se il loro rapporto viene descritto solo di sfuggita, si tratta chiaramente di un rapporto difficile, che rende la storia avvincente e dà alla trama una posta in gioco maggiore rispetto al semplice “prendi i soldi e scappa”. Anche se nel cast di supporto hanno tutti le loro rispettive relazioni, questa è la più potente di tutte e aveva il maggior potenziale per decidere che direzione avrebbe preso la serie.

Si vorrebbe che ci si concentrasse maggiormente sui personaggi che, pur essendo centrali sia dal punto di vista tematico sia narrativo, hanno sempre più l’impressione di perdersi nella lunga fase di preparazione e pianificazione.

Naturalmente, si potrebbe scegliere di organizzare la propria esperienza di visione in modo da sparpagliare un po’ questi episodi vaganti, anche se questo probabilmente non farebbe altro che richiamare maggiormente l’attenzione su tutti i difetti.

Non si prova molta soddisfazione nel vedere i pezzi che si uniscono, perché il processo per capire come realizzare il tutto non è mai così geniale, al contrario, è piuttosto bieco e privo di qualsiasi cosa si avvicini a grandi emozioni.

La soluzione a un problema apparentemente insormontabile viene trovata e poi archiviata, solo perché un’altra soluzione cade a fagiolo. Le scelte musicali più ovvie, che cercano di dare un ritmo incalzante ed energico a tutto, funzionano solo a piccoli passi, come nel caso di una rapina di diamanti utilizzata per finanziare l’operazione principale.

C’è anche l’introduzione di una strana trama che riguarda un agente dell’FBI che sta indagando sulla banda e in cui la serie si ritrova talmente invischiata da perdere gran parte dello scopo della sua presenza. Invece di sfruttare al massimo l’abbondanza di emozioni che si possono trovare nel vedere la rapina dipanarsi davanti a noi, questo episodio finisce stranamente per essere uno dei più brevi e in gran parte privo di tensione, indipendentemente dall’ordine in cui lo si guarda.

Anche se si volesse vedere Caleidoscopio in ordine cronologico, non funzionerebbe, perché rivelerebbe troppe informazioni su cui si basano gli altri episodi per capire come andrà a finire. Senza svelare troppo di ogni singolo punto (poiché ogni parte della serie potrebbe in teoria essere l’inizio, la parte centrale o la fine per chi la guarda), sembra voler essere più una tragedia incentrata sui personaggi piuttosto che altro.

Esiste una linea narrativa potenzialmente interessante sul fatto che, anche se questo gruppo cerca di sottrarre il potere a chi lo detiene, l’equilibrio del mondo sarà sempre a loro sfavore.

Con una storia più matura, in grado di affrontare questo tema, si sarebbe potuto creare un’opera potenzialmente memorabile, purtroppo, quando i personaggi non ricevono l’attenzione che avrebbero dovuto e anche la storia in cui si trovano non è così coinvolgente, qualsiasi finale sia stato raggiunto risulta piatto.

Le rivelazioni inquietanti non sono sufficientemente approfondite per dare i frutti che avrebbero potuto e dovuto dare. Nonostante i guizzi intriganti percepiti nella sua forma narrativa, Caleidoscopio è un esperimento che dimostra che c’è sempre bisogno di una buona storia per elevarsi al di sopra del semplice espediente.