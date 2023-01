Ginny & Georgia 3, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Non chiediamo mai niente a Netflix, quindi ci è concesso ogni tanto avanzare qualche pretesa: Netflix dacci la terza stagione di Ginny & Georgia!

Ginny & Georgia è finalmente tornata, e ne è valsa la pena. La scatenata serie madre-figlia, che sembra il crossover per eccellenza tra Gilmore Girls e Big Little Lies, è tornata per la sua seconda stagione e le cose si sono fatte più intense che mai.

Ex mariti, relazioni amorose segrete e persino un musical ispirato a Bridgerton sono stati alcuni dei punti salienti della trama, ma è il finale scioccante della serie che vi farà urlare e desiderare di cliccare su “prossimo episodio”.

Tuttavia, come per tutti i nostri beniamini televisivi, dobbiamo ancora chiederci: “Ci sarà una nuova stagione?”. Prima di saltare su una moto e andare fino a Wellsbury per avere delle risposte, date un’occhiata a tutte le informazioni che abbiamo raccolto qui sotto sul futuro di Ginny e Georgia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di Ginny & Georgia.

Ginny e Georgia tornerà davvero per una terza stagione?

Lo speriamo proprio! Lo show ha una fanbase enorme che non ha mai smesso di seguire gli avvenimenti e sono rimasti impazienti di scoprire cosa fosse successo dopo che Ginny aveva lasciato la città con suo fratello. Ma con il finale rocambolesco della seconda stagione, sembra proprio che gli sceneggiatori abbiano in mente di realizzarne una terza, sempre che Netflix dia il via libera. Siamo in attesa che lo streamer parli.

Quando scopriremo se Ginny & Georgia è stata rinnovata?

Come per tutte le novità di Netflix, ci sarà da aspettare un po’ perché lo streamer faccia il punto sull’andamento della serie. Si spera che la seconda stagione di Ginny & Georgia continui a rimanere in vetta alle classifiche nelle prossime settimane, in quanto ciò aumenterebbe le sue possibilità di essere rinnovata.

Di cosa potrebbe parlare la terza stagione?

Onestamente, il finale della seconda stagione di Ginny & Georgia ci ha fatto chiedere se fosse la fine dello show, punto e basta… fino al colpo di scena finale. Georgia ha finalmente celebrato il suo matrimonio da favola con Paul in municipio, dopo avergli confessato tutto il suo passato. Decidendo di stare al suo fianco, lui ha trovato un avvocato e un poliziotto che lo aiutassero a proteggere sua moglie dal suo ex marito, arrivato in città per rovinarli.

Tuttavia, mentre la coppia si gode il primo ballo, la polizia irrompe durante la cerimonia e arresta la sposa per l’omicidio di Tom Fuller. E ovviamente Gabriel era presente (perché è stato lui a chiamare la polizia per il possibile omicidio di Georgia).

Questo provoca un’enorme scenata: Austin va nel panico e grida che non l’ha detto a nessuno, confermando a tutti gli altri di sapere che qualcosa è successo. Così ora Ginny, Paul e il resto della squadra devono trovare un modo per scagionarla (anche se, come dire, è stata lei a ucciderlo davvero).

Quando uscirà la terza stagione di Ginny & Georgia?

Ci sono voluti quasi due anni per il debutto della seconda stagione dello show, ma in genere l’attesa tra la prima e la seconda stagione di una serie Netflix è più lunga. Speriamo che questa volta sia breve, perché abbiamo bisogno di sapere cosa succederà il prima possibile!