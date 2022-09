And Just Like That 2, le star svelano la prima lettura sul set con immagini inedite

Sarah Jessica Parker e Sara Ramirez portano i fan dietro le quinte del primo table read di And Just Like That 2 con nuove immagini dal set.

Le star della seconda stagione di And Just Like That svelano la prima lettura al tavolo con nuove foto. Interpretata da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, Sex and the City è stata una serie innovativa e premiata dalla HBO durante le sue sei stagioni. Creata da Darren Star, la serie classica di culto segue Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha mentre affrontano relazioni, problemi di cuore e carriere il tutto nella splendida cornice di New York.

Nel dicembre 2021, HBO Max ha presentato la serie sequel di Sex and the City, And Just Like That, che segue Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con un nuovo decennio per le loro vite. La prima stagione ha visto il ritorno di numerosi membri del cast originale, tra cui Chris Noth nel ruolo di Mr. Big, David Eigenberg nel ruolo di Steve Brady e Willie Garson nel ruolo di Stanford Blatch.

Tuttavia, la Cattrall ha scelto di non tornare a interpretare il ruolo di Samantha Jones, lo show spiega che si è trasferita a Londra, integrando il suo personaggio mediante messaggi di testo. All’inizio di quest’anno, la HBO ha confermato che la seconda stagione di And Just Like That era ufficialmente in lavorazione. Adesso sembra che il reboot di Sex and the City sia in dirittura d’arrivo.

Le star di And Just Like That, Parker e Sara Ramirez, hanno postato su Instagram le foto del dietro le quinte del primo table read della seconda stagione. La foto della Parker mostra la prima parte del copione del primo episodio della seconda stagione, ma lascia il titolo dell’episodio oscurato. Anche Ramirez, che interpreta Che, partner di Miranda, ha condiviso un post dove appaiono i copioni dei primi due episodi.

Naturalmente, le foto dietro le quinte significano che la seconda stagione è ufficialmente iniziata.

Per il momento si attende di scoprire se il cast di And Just Like That rilascerà ulteriori informazioni sulla seconda stagione, come i titoli degli episodi e i dettagli sui personaggi. Recentemente è stato annunciato che John Corbett riprenderà il suo ruolo di Aidan Shaw, ex fidanzato di Carrie, nella prossima stagione, per la gioia dei fan di Aidan. Tra l’emozionante annuncio e la conferma che i lavori sono davvero in corso, altri aggiornamenti su And Just Like That potrebbero arrivare presto.

Al momento, HBO Max non ha ancora annunciato la data di uscita della seconda stagione. Tuttavia, visto che la lettura al tavolo si è svolta di recente, sembra probabile che le riprese inizieranno molto presto, forse già la prossima settimana.

Supponendo che la produzione si protragga per alcuni mesi, è possibile che la seconda stagione di And Just Like That venga trasmessa in anteprima nell’estate del 2023. Purtroppo, per i fan di Samantha, la Cattrall non apparirà e l’attrice ha confermato di non essere interessata a tornare a vestire i panni di Samantha nemmeno in futuro.

Nel complesso, Sex and the City ha saputo creare una fan base affezionata che ha continuato a interessarsi alle vicende dei personaggi di And Just Like That. I telespettatori dovranno tenere d’occhio i social media della Parker e degli altri membri del cast per vedere se sveleranno presto ulteriori dettagli su And Just Like That 2.