Serie TV Svelato il mistero: il Paradiso delle Signore rivela una verità nascosta | Fan in subbuglio Di Mia Lonigro - 10

Il Paradiso delle Signore rivela finalmente il segreto inconfessabili. Gli appassionati del programma rimangono senza parole.

In materia di colpi di scena la serie italiana di grande successo Il Paradiso delle Signore è davvero una delle migliori in circolazione. Il telefilm che ha appassionato milioni di spettatori durante tutto l’autunno è giunto al termine per lasciare spazio al palinsesto della bella stagione ma la sua fine ha letteralmente stupito tutti i fan.

D’altronde, questa serie va in onda da diversi anni e nonostante i vari cambi di fascia oraria continua a macinare ascolti a testimonianza di quanto la gente abbia bisogno di intrattenimento. Con le sue storie articolate e i drammi d’amore, Il Paradiso delle Signore si è dimostrato anche quest’anno uno show cult di Rai 1.

Intanto, proprio nell’ultima puntata è stato svelato un segreto tenuto nascosto a lungo che ha fatto nascere diverse teorie e supposizioni a vari appassionati della serie. Ora che sanno la verità aspettare la prossima stagione sarà tutt’altro che semplice benché questi potranno consolarsi con la serie spagnola Sei sorelle.

Finalmente, abbiamo scoperto chi è il padre del bambino di Gemma sul quale sono state costruite diverse congetture. Non solo, sembra che all’orizzonte del Paradiso delle Signore stia per nascere un nuovo amore tra Alfonso e Clara, sancendo un probabile ritorno di fiamma che metterà in bilico l’equilibrio dei personaggi.

Come si è concluso Il Paradiso delle Signore

Il figlio che Gemma sta aspettando non è altro che di Marco Sant’Erasmo, diversamente da quello che in tanti credevano fosse il padre ossia l’argentino Carlos. Con l’uomo, Gemma ha avuto una relazione ma quest’ultimo nulla c’entra con la paternità del bambino della ragazza il cui mistero che ha contraddistinto la storia del suo personaggio in questa stagione è stato finalmente svelato. Inoltre, l’unione tra Alfonso e Clara sopracitata potrebbe destabilizzare la ciclista che aveva iniziato ad affezionarsi al magazziniere.

In più, nella serie abbiamo assistito alla rabbia di Tancredi, innervosito dall’avvicinamento di sua moglie Matilde a Vittorio che a sua volta la sta aiutando nelle indagini da lei svolte su ciò che è accaduto nel mobilificio sulla quali, tra l’altro, proprio Tancredi ha cercato di depistarla. Niente è come sembra ne Il Paradiso delle SIgnore e chi lo guarda ormai da sei stagione ne è più che consapevole.

La serie spagnola Sei sorelle

In sostituzione del Paradiso delle Signore, per questa estate ecco che arriva un’altra serie avvincente questa volta di lingua spagnola chiamata Sei Sorelle ambientata nei primi anni del ‘900. Sebbene sia cominciata da molto poco gli ascolti sono già alle stelle e il testa a testa con il Paradiso delle Signore è servito: chi la spunterà?

In verità, come già stabilito dalla programmazione Rai dopo l’estate tornerà certamente la serie italiana le cui riprese cominceranno, invece, questo mese. Si spera, infatti, che con l’inizio dei lavori per la soap targata Rai 1, gli attori possano lasciare trapelare qualche spoiler sulla prossima stagione sfamando la voglia dei fan di sapere le anticipazioni sull’attesissimo nuovo capitolo del Paradiso delle Signore.