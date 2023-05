Serie TV Le location di Succession: come lo show traduce i suoi temi in luoghi reali Di Federico Del Ferraro - 7

Nello show dei colletti bianchi per antonomasia si passa dal centro di Manhattan alla Toscana per mostrare il potere.

Il gusto di Succession è quello di vedere persone ricche più di ogni immaginazione attaccarsi, amarsi o tradirsi a vicenda. I personaggi sono carismatici, sia quando vorremmo essere al loro fianco sia quando vorremmo distruggerli, e le vicende di potere ci tengono sull’attenti per ciò che potrebbe accadere nel prossimo episodio. La componente “ricca” di Succession la rende inoltre una festa per gli occhi grazie a tutto il lusso messo in mostra.

Le location sono un elemento importante per un prodotto audiovisivo, e come molti altri elementi devono essere quasi invisibili, ovvero devono risultare credibili ed immersive al punto che lo spettatore non ci fa caso e si concentra su ciò che accade – dunque un ringraziamento doveroso ai location manager. Chiaramente non sono davvero “invisibili”, in quanto contribuiscono tantissimo alla buona riuscita di una scena in una miriade di modi. Ecco dunque cinque location di Succession che aiutano a rendere questa serie così straordinaria.

Trump Tower, New York

Nella quarta stagione di Succession compare la Trump Tower, edificio costruito nel cuore di New York dalla famiglia Trump di cui fa parte anche l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lì i quattro fratelli Roy cenano al ristorante Jean-Georges, dove nel 2016 lo stesso Donald Trump e Mitt Romney (il candidato repubblicano nel 2012) cenarono per riappacificare la loro rivalità.

Donald Trump non esiste nell’universo di Succession, o quantomeno non viene nominato, ma la sua ombra si avverte sia nella famiglia Roy, che ricorda la famiglia Trump, sia nell’apparizione della Trump Tower.

Cooper Union, New York

La Cooper Union è una università privata con luogo a Manhattan, uno degli edifici più antichi e prestigiosi della città. La Cooper Union si legò alla presidenza degli Stati Uniti quando Abraham Lincoln vi tenne un discorso contro la schiavitù, di fatto stabilendo una sorta di tradizione per i presidenti in carica di fare visita all’università ed affrontare un discorso.

In Succession, la Cooper Union è dove Greg Hirsch e suo nonno Ewan hanno un confronto legale, e sebbene la scena non sia fra le più significative dello show, è una ulteriore riprova che la famiglia Roy frequenta i luoghi più prestigiosi della città.

Henry Ford Estate, Hamptons

La maestosa villa fu costruita nel 1960 dall’allora presidente della Ford, Henry Ford II, nipote dell’originale Henry Ford. L’edificio offre ben dodici camere da letto, una piscina, un campo da tennis, campi da basket e una spa. Nello show la Henry Ford Estate è la casa di Logan Roy nella seconda stagione.

La scelta di questa location si deve senz’altro alla volontà di legare ancor di più i Roy alle famiglie più famose e potenti della storia degli Stati Uniti delle quali i Ford fanno parte.

Salutation Manor, Hamptons

Similmente alla Henry Ford Estate, Salutation Manor è una villa centenaria legata ad una delle famiglie più potenti degli USA. Fu costruita nel 1929 da Junius Spencer Morgan III, nipote del magnate banchiere J.P. Morgan. Oltre alla famiglia Morgan, anche la vedova Kennedy frequentò la villa a seguito dell’assassinio del marito, mentre Andy Warhol era solito organizzarvi delle feste.

In Succession la villa appartiene alla famiglia Pierce, possessori dell’azienda mediatica Pierce Global Media, che la Waystar Royco tenta di acquistare ed inglobare.

Villa Cetinale, Toscana

L’edificio più antico di questa lista si trova nella nostra Toscana ed è Villa Cetinale, costruita nel 1680 da Flavio Chigi, nipote dell’allora Papa Alessandro VII. La villa ospita ricchi giardini con alberi di olive e limoni, oltre ad una scultura di Ercole e un campanile. Ad oggi è disponibile per cerimonie e ricevimenti privati.

In Succession viene usata dai Roy proprio per un evento privato, ovvero il matrimonio di Caroline e Peter Munion, nel finale della terza stagione. In questo caso l’influenza dei Roy si estende fino ad una villa che fu inizialmente legata alla sfera papale.

