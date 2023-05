Serie TV Il Paradiso delle Signore: preparatevi a un brutto addio | Non se lo aspettava nessuno Di Mia Lonigro - 12

Il Paradiso delle Signore è finito a maggio ma è pronto a tornare con nuove storie a settembre 2023. Un personaggio è pronto a dire addio.

Il successo della soap opera targata Rai 1 Il Paradiso delle Singore non accenna ad arrestarsi anche dopo diversi anni dall’inizio della sua programmazione ormai quasi dieci anni fa. Da quando la fiction si è inserito nel palinsesto di Rai 1 nella fascia pomeridiana e quotidianamente, la fortuna del Paradiso delle Signore è senza precedenti.

Merito delle storie raccontate sempre avvincenti e ricche di colpi di scena: anche questa stagione conclusasi ad inizio maggio ha riservato per gli spettatori tantissime novità pronte per essere approfondite nel prossimo capitolo della fiction.

Le registrazioni della nuova stagione dovrebbero partire a breve per una nuova parte del Paradiso delle Signore che vedrà la luce questo settembre. Tante sono le domande lasciate in sospeso che si spera trovarenno risposte al più presto. I fan, intanto, alla ricerca di spoiler continuano a seguire i loro beniamini sui social con la speranza di trovare qualche indizio sul futuro della serie.

A quanto pare si vocifera che un personaggio molto importante possa abbandonare definitavamente la soap lasciando i fan de Il Paradiso delel Singore completamente sgomenti.

Com’è finito Il Paradiso delle Signore

Il primo colpo di scena riguarda Gemma e la sua gravidanza: finalmente si è scoperto chi è il padre del suo bambino ossia Marco. La venere del negozio però avrebbe dovuto sposare Roberto ma dopo aver scoperto la verità sulla paternità sarà protagonista di una bellissima scena d’amore proprio con Marco.

Anche per Adelaide le cose si complicano: la ragazza è partita a sorpresa per Ginevra senza dire le reali motivazioni a nessuno ma inventandosi di aver subito un’operazione. Al ritorno, però, non ha potuto più nascondere la verità che racconterà poi a Marcello lasciando tutti senza fiato.

L’addio di un personaggio storico al Paradiso delle Signore

Sembra proprio che Il Paradiso delle Signore dirà addio ad uno storico personaggio della soap anche se nessuna conferma ufficiale è giunta dagli autori dello show. Si tratterebbe di Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. La sua ricerca della verità sull’incendio al mobilificio Frigerio lo porta a scoprire dettagli sconcertanti e ad attirare l’attenzione su di lui.

Vittorio, però, si reca comunque all’apertura della nuova galleria ma scomparirà in maniera misteriosa. Con molta probabilità quindi le ipotesi su una sua assenza nella prossima stagione del Paradiso delle Signore potrebbero essere vere almeno per quanto le prime puntate del nuovo capitolo della più nota soap opera italiana.