John Wick 4 arriva in streaming, ma dove si potrà vedere? Netflix, Prime o Disney+ Di Federico Del Ferraro

L’ultimo capitolo della saga action più popolare del ventunesimo secolo sta per arrivare in streaming, ma su quale piattaforma?

John Wick ha rinnovato il genere action tramite i suoi quattro film usciti fra il 2014 e il 2023. Ci è riuscito grazie a diversi fattori: anzitutto la regia di Chad Stahelski, sempre volta a valorizzare gli elementi della messa in scena come la fotografia, la scenografia, le coreografie dei combattimenti. Inoltre, John Wick ha sempre contato su dei cast formidabili che riuscivano a dare vera vita a quei personaggi così pittoreschi di un mondo fatto di assassini.

John Wick 4 è uscito nelle sale lo scorso 23 marzo ed ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari, diventando la pellicola più redditizia del franchise. Ma quest’ultimo non si chiude di certo con John Wick 4: sono già in cantiere da un po’ il film Ballerina, con Ana de Armas e lo stesso Keanu Reeves, e la serie prequel The Continental, con Colin Woodell nel ruolo del giovane Winston Scott. Infine, John Wick 4 sta per arrivare il streaming, ma su quale piattaforma sarà disponibile in Italia?

Netflix, PrimeVideo, Disney+ o altro?

John Wick 4, così come tutto il franchise, è stato prodotto e distribuito da Lionsgate. Dunque, quale è l’iter per far arrivare il film in sala? Lionsgate fa parte di Lionsgate Entertainment, gruppo che comprende anche Starz. Di conseguenza, negli Stati Uniti il film andrà sul servizio streaming di quest’ultima compagnia; in Italia però StarzPlay, che aveva cambiato nome in Lionsgate+, è stato interrotto dal 30 marzo 2023.

Ciò che resta di StarzPlay (o Lionsgate+ che dir si voglia) è diventato MGM+, una canale facente parte sia di Mediaset Infinity+ che di PrimeVideo. Quindi, così come i tre film precedenti, anche John Wick 4 entrerà a far parte di quel catalogo. Col tempo poi è possibile che verrà reso disponibile anche su Netflix – anche stavolta, come è stato per i primi tre capitoli.

Il mondo di John Wick si espande

John Wick, come citato, amplierà i propri orizzonti. I primi due progetti spin-off che vedremo sono The Continental: From the World of John Wick, serie prequel che segue il giovane Winston Scott e la sua ascesa a proprietario dell’Hotel Continental; e Ballerina, film in cui vedremo la missione di vendetta della ballerina Rooney, già vista in John Wick 3 – Parabellum dove era interpretata da Unity Phelan. La serie sarà distribuita a settembre 2023 – su PrimeVideo in Italia – mentre il film l’anno prossimo, a giugno 2024.

John Wick 5 è un altro progetto di cui si è chiacchierato molto. Lionsgate, Stahelski e Reeves non hanno escluso che la saga potrà tornare prima o poi, ma il regista vuole del tempo per crescere professionalmente anche al di fuori di John Wick, e Reeves tornerebbe nei panni di Baba Yaga solo se Stahelski fosse dietro la macchina da presa. Aspettando pazientemente altre novità su John Wick 5, ci godremo tutto ciò che questo grande franchise ha da offrirci.

John Wick 4 è arrivato in streaming negli Stati Uniti dal 23 maggio, quindi ci aspettiamo delle novità importanti nelle prossime settimane per quanto riguarda anche la distribuzione on demand in Europa.