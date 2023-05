Serie TV Mercoledì: ecco come Jenna Ortega migliorerà lo show nella Stagione 2 Di Federico Del Ferraro - 14

La serie hit di Netflix tornerà con una seconda stagione in cui il tocco di Ortega migliorerà ancora di più la narrazione.

Mercoledì ha preso il meglio da tutto ciò che ha toccato: Tim Burton in primis, il maestro del gotico cinematografico, ha dato tutto il suo apporto alla storia della famiglia più comedy horror della televisione; gli sprazzi dark della serie originale non sono mancati, ed il twist thriller con l’indagine condotta da Mercoledì e i suoi amici ha reso la storia più accattivante per il giovane pubblico.

Dulcis in fundo, Jenna Ortega ha reso la sua Mercoledì Addams un personaggio unico, che non sarebbe stato lo stesso se vi fosse stata un’altra attrice – e non solo per l’estetica azzeccatissima. Ortega ha contribuito a migliorare alcuni momenti e dialoghi dello show per renderli più appropriati al personaggio protagonista e all’eredità della famiglia Addams. Nella seconda stagione c’è una novità dietro la macchina da presa che la renderà ancor meglio della Stagione Uno.

Jenna Ortega sarà produttrice esecutiva di Mercoledì 2

La novità principale è che Jenna Ortega farà parte dei produttori esecutivi per la seconda stagione di Mercoledì. Questo è un elemento importante sotto diversi punti di vista: anzitutto, è la testimonianza che Netflix e la produzione tutta ha avuto fiducia in Ortega e nelle sue capacità di dare un contributo al prodotto che andasse oltre la recitazione. In altre parole, le proposte che Ortega aveva avanzato per la prima stagione sono state apprezzate.

Possiamo dedurre che la visione di Ortega per Mercoledì influenzerà ancora di più la serie dalla seconda stagione in poi, mischiandosi a quella degli altri creativi, Burton in primis. La giovane attrice, trovandosi lei stessa nei panni della protagonista, è quella più indicata per proporre linee di dialogo o comportamenti che secondo lei sono più o meno adatti a Mercoledì, rendendo il personaggio sempre più autentico.

La componente horror sarà più spinta nella seconda stagione

Un’elemento a cui Jenna Ortega sembra tenere molto è l’aspetto horror-dark che caratterizzava molto la serie televisiva originale. La famiglia Addams era ben più macabra di Mercoledì nel complesso, anche se la serie Netflix non manca di proporre alcune scene che si adeguano a quegli standard. Ora che Ortega ha un peso maggiore nella realizzazione dello show ci aspettiamo che Mercoledì si tingerà di dark ancor di più. Questa scelta ben si sposa con la trama: infatti la Stagione Uno si era conclusa con la scoperta di uno stalker che sembra voler perseguitare Mercoledì.

Meno focus sui sentimenti e più sulle amicizie

Una caratteristica che invece non era piaciuta molto all’attrice-produttrice è il triangolo amoroso che si era creato fra Mercoledì, Xavier e Tyler. Questo veniva direttamente dalla componente teen dello show ed andava inoltre a braccetto con la trama, rendendo il reveal di Tyler/Hyde più impattante. Pare però che il suddetto triangolo verrà meno nella Stagione Due, sostituito invece da un maggior focus sul rapporto di amicizia fra Mercoledì ed Enid, la sua compagna di stanza e yang del suo yin.

Mercoledì 2 non ha ancora una data ufficiale, ma solo un breve teaser che ne annuncia l’arrivo. La prima stagione rimane a disposizione sul catalogo Netflix.