News Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: quanto hanno guadagnato con l’esclusiva a Vanity Fair Di Mia Lonigro - 16

Dopo l’annuncio dell’addio i due ex coniugi hanno chiarito la loro posizione circa il compenso ricevuto dall’intervista shock su Vanity Fair.

Pochi giorni fa è stata ufficializzata la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli attraverso un’intima intervista rilasciata al giornale Vanity Fair. I due hanno finalmente ammesso di essersi lasciati ma lo hanno fatto seguendo i loro tempi e secondo le loro modalità.

Secondo le dichiarazioni rilasciate, infatti, l’amore tra la coppia è tutt’altro che finito ma si è trasformato in qualcosa di ben diverso, in una forma di rispetto dovuto anche ai tre figli che hanno avuto insieme. La famiglia costruita insomma rimane al primo posto nelle loro vite ed è per questo che stando a quando spiegato da Paolo e Sonia non potrà mai esserci attrito tra loro.

Voci di separazioni si susseguivano ormai da diverso tempo almeno da quando qualche anno fa la Bruganelli aveva confessato di vivere nel palazzo accanto rispetto alla casa condivisa con Bonolis. All’epoca entrambi avevano smentito qualsiasi tipo rottura ma allo stesso tempo avevano ammesso di avere una relazione non convenzionale ma che comunque in qualche modo funzionava.

Ecco che però arriva la conferma definitiva: i due si sono detti addio dopo quasi trent’anni insieme, una rottura che però sa più di presa di consapevolezza di una nuova dimensione familiare. Come specificato non ci sono di mezzo avvocati o tradimenti ma solo una grande maturità.

La polemica dopo l’intervista

Ovviamente l’intervista bomba su Vanity Fair non ha lasciato indifferenti molti giornalisti e utenti del web in quanto solo qualche settimana fa Sonia e Paolo avevano smentito l’indiscrezione sulla crisi lanciata da Dagoscopia con un ironico video in piscina. In effetti, è parso particolarmente strano che i due dopo solo qualche giorno abbiano annunciato l’addio con una fatiscente intervista che ha fatto molto parlare di sé.

In tanti si sono domandati se l’ex coppia abbia percepito dei soldi per fare l’intervista considerando la grande pubblicità social e sulla stampa delle loro dichiarazioni. Prontamente però a seguito di questa polemica Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere stizzita con una bella storia Instagram.

La replica di Sonia Bruganelli

La Bruganelli, quindi, ha poi pubblicato sui suoi social un storia che raffigurava la prima pagina della loro intervista a Vanity Fair commentando di sotto con queste parole: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio.”. Insomma, i due non hanno percepito proprio nulla considerando che come ha precisato la Bruganelli e Bonolis non hanno certo bisogno di soldi.

Sulle pagine di Vanity Fair a proposito dello scoop di Dagospia proprio la Bruganelli ha specificato che: “Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. In più, Bonolis ha poi aggiunto: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.