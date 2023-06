News La Promessa: Pia e Cruz nascondono un terribile segreto | Anticipazioni da capogiro Di Ambra Ferri - 9

La nuova soap opera spagnola di Canale 5, La Promessa, è piena di colpi di scena: ecco cosa nascondono i protagonisti.

In una sola puntata La Promessa ha già convinto tutti: con la sua trama intrecciata e piena di sorprese, ha catturato l’attenzione dei telespettatori di Canale 5 che sono appassionati di soap opere.

La prossima puntata andrà in onda il 30 maggio e riserva numerose sorprese. La prima, quella del 29 maggio, è iniziata con il botto: le scene si sono aperte su un matrimonio e un omicidio nel luogo delle nozze. A lasciarci le penne stato Tomas, il cui corpo verrà ritrovato nella serra.

Le scene mostrano un momento di disperazione del padre Alonso e di tutti gli altri invitati, sotto choc per ciò che stava accadendo durante la cerimonia. Come se non bastasse, Pia ha un malore improvviso in cucina, forse per il trauma vissuto in quel momento. In realtà, la donna nasconde di sé un grande segreto di cui nessuno è ha conoscenza. E non è l’unica farlo.

La Promessa: i prossimi colpi di scena

Anche Cruz nasconde qualcosa di inconfessabile: è stata lei, infatti, a uccidere il primogenito di suo marito. Ecco perché la marchesa evita in tutti i modi che il marito chiami la Guardia Civile per approfondire le indagini. Nonostante i suoi sforzi, il marito vorrà vederci chiaro e inizierà un’indagine sulla morte del figlio.

Alla tenuta arriverà il colonnello Conrado Funes per fare luce su quanto accaduto e trovare l’assassino del giovane Tomas. Ovviamente, per il corretto svolgersi delle indagini, gli invitati dovranno restare nella tenuta, in modo tale che l’assassino non abbia modo di scappare. Come si può facilmente immaginare, la situazione è tesissima e il matrimonio dei due novelli sposi è stato del tutto rovinato, tanto che Jana proverà a mettere la fede al dito di Lujan senza successo.

Le indagini sulla morte di Tomas

Nel frattempo emergono ulteriori malumori, come quello della cameriera Petra che accusa la sposa di non aver mai provato simpatia nei suoi confronti. Ecco perché Jana verrà interrogata dal colonnello e si troverà costretta a mentire sul destino dell’anello di Tomas. Insomma, come si può intuire da queste anticipazioni, bolle moltissima carne in pentola. Già nella prima puntata, la soap opera spagnola ha messo le basi per una serie che si rivelerà scoppiettante ed entusiasmante, proprio come piace ai telespettatori di Pomeriggio 5.

Nel frattempo, Jimena chiederà di tornare a casa, ma Cruz la costringerà a restare ancora un po’. Ora l’uomo di famiglia è Manuel, che però non riesce a rendersi conto della responsabilità che pende sulle sue spalle. Insomma non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire che risvolto prenderà questa stravagante e intrecciata trama.