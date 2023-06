News Enrico Papi agisce per vie legali: “Partite le denunce” | La situazione degenera Di Mia Lonigro - 12

Enrico Papi non ce la fa più: su Twitter sbotta definitivamente e minaccia denunce contro gli sciacalli. L’uomo è incontenibile!

Enrico Papi è di certo l’uomo del momento. L’esperienza da opinionista a L’isola dei Famosi continua non senza intoppi sebbene il conduttore sia sempre presente sui rotocalchi italiani. Certo il suo rapporto con la conduttrice del reality Mediaset pare altalenante e i due non smettono di mandarsi frecciatine durante le puntate.

Si vociferava, infatti, che per volere di Ilary Blasi Enrico Papi fosse stato obbligato ad abbandonare la trasmissione in quanto la donna non avrebbe stabilito il feeling con l’opinionista. Niente di più falso: Enrico Papi rimane all’Isola dei Famosi e a Mediaset e con Ilary c’è una calma apparente.

La verità comunque non si saprà così come noi pubblico non conosceremo mai la natura del rapporto tra la Blasi e Papi. Ciò che è certo è che Enrico Papi concluderà la stagione nel reality più selvaggio d’Italia insieme all’altra opinionista dello show Vladimir Luxuria.

E’ da un po’ di tempo che Papi è nel mirino dei giornalisti e dei media per il suo lavoro in televisione. L’uomo non trova pace tanto da essere spinto a scrivere qualcosa di davvero forte sul suo profilo Twitter.

Enrico Papi senza freni su Twitter

Qualche settimana fa infatti aveva scritto un tweet che ha letteralmente sconvolto i fan del conduttore e tutti gli utenti del social. “AVETE ROTTO I CO***ONI!!!!”, ha iniziato così Papi il suo messaggio e ha poi aggiunto: “Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta, quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce)”

Insomma, uno sfogo davvero duro che manifesta un certo disagio dello storico presentatore di Sarabanda. Ma a chi è rivolto questo tweet? Chi sono i destinatari di questo duro messaggio di Enrico Papi? La verità dietro le sue parole è da non credere!

Le motivazioni del messaggio di Enrico Papi

A quanto pare il conduttore ha rivolto parole di sdegno nei confronti di quei giornalisti che non troppo tempo fa hanno scritto titoli fuorvianti circa la sua vita. “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare” si legge infatti sul web facendo intendere che l’uomo possa essere letteralmente scomparso.

In verità, questi articoli una volta letti hanno tutt’altro contenuto: sono riferiti infatti alla sua esperienza a Scherzi a Parte finita prematuramente per i bassi ascolti. Il programma quindi non è andato bene in termini di audience e Mediaset è corsa ai ripari. Poco importa, Enrico Papi adesso è concentrato su un altro lavoro quello all’Isola ed il suo obbiettivo è mettere a tacere le varie fake news che si leggono sul web.