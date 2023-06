News L’harem di Silvio Berlusconi: tutte le sue donne | Dalla prima moglie all’ultima fidanzata Di Didi Kera - 13

L’ex Presidente del Consiglio ha avuto svariate amanti nel corso della sua lunga e fruttuosa vita. Conosciamole meglio.

Ieri mattina, 12 giugno 2023, Silvio Berlusconi è deceduto all’Ospedale San Raffaele a Segrate. Oltre ad aver lasciato dietro di sé uno strabiliante patrimonio ed altrettanti membri della sua famiglia, tra figli e nipoti, il Cavaliere ha anche lasciato diverse donne che hanno fatto parte della sua vita sentimentale.

La prima donna della sua vita è stata Carla Elvira Lucia dall’Oglio, nata a La Spezia il 12 settembre 1940 e conosciuta a Milano, in una fermata del tram vicino alla Stazione Centrale, quando aveva appena 24 anni. Dopo un breve fidanzamento, i due sono convolati a nozze nel 1965. Un anno dopo è venuta al mondo la loro primogenita, Marina, e nel 1969 è nato il secondogenito, ovvero Pier Silvio.

Nel 1985 Berlusconi e la dall’Oglio si separano e, secondo le voci dell’epoca, la rottura del loro matrimonio è stata causata dalla presenza dell’attrice Veronica Lario che l’imprenditore aveva conosciuto poco tempo prima a teatro.

Veronica Lario è nata il 19 luglio 1956, a Bologna. La Lario è un’ex attrice italiana ed è nota per essere stata la seconda moglie di Berlusconi. La coppia è stata sposata dal 1990 al 2014 ed hanno avuto tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Veronica e Silvio si separano nel 2009 e nello stesso anno la donna ha disapprovato il comportamento dell’uomo perché era andato a Napoli a festeggiare il compleanno di una ragazza.

Noemi Letizia e Francesca Pascale

Noemi Letizia è nata il 26 aprile 1991, a Napoli e nel 2009 ha festeggiato i suoi diciott’anni in un locale di Casoria dove si era presentato anche Silvio Berlusconi facendole un regalo pazzesco, ovvero un collier d’oro e di diamanti. Lo scandalo Noemi ha fatto il giro d’Italia e questo evento si ricollega la fine dell’amore tra lui e Veronica.

Francesca Pascale è nata il 15 luglio 1985, a Napoli ed è stata la penultima fidanzata di Berlusconi. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2006. Francesca ha fondato il comitato Silvio ci manchi e nel 2009 è entrata nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà. A marzo del 2020 è finita la storia con Silvio e in seguito la Pascale viene vista assieme a Paola Turci.

Marta Fascina: l’ultimo amore di Silvio Berlusconi

Marta Antonia Fascina è nata il 9 gennaio 1990 ed è stata l’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi. Marta è una politica italiana, deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018 e si è laureata in Lettere all’Università la Sapienza di Roma.

La Fascina ha anche lavorato nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche della squadra di calcio del Milan e, in seguito, è passata alla Fondazione Milan. Silvio Berlusconi ha avuto diverse donne nella sua vita e questo l’hanno reso un grande amatore. Adesso che non c’è più, bisogna ricordare i suoi successi e i suoi obiettivi raggiunti nella vita familiare e lavorativa.