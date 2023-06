News Marta Fascina: chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi adesso madrina di Forza Italia Di Camilla Conti - 12

Nella giornata di oggi è venuto a mancare Silvio Berlusconi e gli occhi della politica sono puntati sulla fidanzata Marta Fascina.

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno 2023 è arrivata la notizia che alle 9,30 del mattino è venuto a mancare Silvio Berlusconi dopo aver combattuto una strenua battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica, quando dall’ospedale è arrivata la notizia che le sue condizioni di salute stavano degenerando una persona fra tutte è accorsa, la compagna Marta Fascina, che in questo difficile percorso gli è sempre stata vicina.

Adesso i riflettori della polita e non solo sono tutti puntati su di le, Marta Fascina, compagna del Cavaliere dal 2020 e deputata alla Camera per Forza Italia, la donna ha 33 anni e nel marzo di quest’anno la coppia aveva deciso di celebrare il loro amore con una cerimonia nuziale non ufficiale a Villa Gernetto a Lesmo.

Con più volte ribadito dallo stesso Berlusconi, questo non voleva essere un vero e proprio matrimonio ma la celebrazione dell’amore con una grande festa dove unire amici e famiglia in un giorno da ricordare per sempre.

Ma chi è Marta Fascina, compagna di Berlusconi?

Nome completo Marta Antonia Fascina è nata il il 9 gennaio del 1990 ha 33 anni ed è originaria di Porto Salvo, in Calabria la sua crescita però è avvenuta a Portici, in provincia di Napoli, la sua carriera politica è interessate, nel 2018 durante le elezioni politiche è stata eletta alla Camera dei Deputati con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, il suo ruolo è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Inizialmente la sua ascesa alla politica ha destato scalpore e la donna si è trovata al centro del dibattito politico visto che nel momento della sua candidatura era sconosciuta portandola ad essere definita “candidato fantasma”. Soltanto in un secondo momento sono emerse informazioni sul suo conto.

Com’è arrivata Marta Fascina alla politica

La Fascina si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, in seguito è stata addetta ufficio stampa e pubbliche relazioni per il Milan, voci dall’interno rivelano che sia stato proprio Adriano Galliani a farla conoscere a Berlusconi considerandola personale valevole per far parte del partito.

Da quel momento è diventata subito molto attiva per Forza Italia, tra articoli di giornale e attraverso il suo canale Instagram @mf9milan, questo ha portato la giovane donna a farsi notare nel panorama politico di Silvio Berlusconi e nel tempo a diventare la sua compagna.

L’amore e la relazione con Silvio Berlusconi

Il Cavaliere era precedentemente fidanzato con Francesca Pascale con la quale non si è mai sposato, la loro relazione era basata su un accordo economica, in seguito i due hanno deciso di prendere strade diverse ed è stato tramite un comunicato stampa che hanno reso pubblica la notizia dichiarando che tra loro vigeva un rapporto di rispetto e profonda amicizia.

È stato nel 2020 che l’ex Premer è stato fotografato per la prima volta con Marta Fascino durante un viaggio di svago al Grand Resort di Bad Ragaz nel Canton San Gallo in Svizzera, questo scatto ha determinato l’inizio ufficiale della loro relazione che ha portato alla cerimonia del 19 marzo 2022 in cui la coppia ha voluto festeggiare l’amore, il firmato del loro bacio è diventato virale.

Alla cerimonia erano presenti gli amici più stretti, tra cui Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi, e la famiglia, il grande assente è stato il secondogenito del Cavaliere, Pier Silvio Berlusconi che inizialmente aveva creato scalpore salvo poi spiegare che la sua assenza era dovuta a problematiche legate al Covid. La relazione tra la Fascino e Berlusconi era molto profonda è la donna gli è stata a fianco fino agli ultimo momenti di vita.