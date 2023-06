News Francesca Tocca : “Sono incinta”, dopo la smentita arriva la verità | Mamma-bis: fiocco rosa o blu? Di Didi Kera - 5

La ballerina del talent show ha annunciato in maniera definitiva il suo stato attuale e lo ha fatto tramite il suo profilo social.

Francesca Tocca è una delle tante ballerina professioniste che calcano il palco di Amici, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale5. Negli ultimi mesi, Francesca si trova al centro dei vari scoop per via della sua assenza dal parterre del talent show.

Questa sua mancanza ha fatto insospettire il pubblico, facendolo sospettare di un’eventuale gravidanza. Dubbio aumentato anche in merito all’evidente pancino sospetto della ballerina. La Tocca è abituata ad essere al centro del gossip, dal momento che la sua relazione sentimentale con il collega Raimondo Todaro è sempre molto chiacchierata.

Inoltre, la loro storia d’amore è stata ancora di più discussa quando i due si sono separati per un breve periodo a causa di un flirt della ballerina con un altro collega, vale a dire Valentin Alexandru Dimitru.

Il rapporto tra la Tocca e Todaro sembra aver ritrovato la sua stabilità, ma l’assenza della ballerina da Amici ha scatenato i fan del programma, spingendoli a credere in un’altra gravidanza. Esatto: Francesca è già mamma della primogenita Jasmine.

La smentita di Francesca Tocca su Instagram

Qualche mese fa, la ballerina ha postato su Instagram un aggiornamento riguardo la propria persona per mettere a tacere i rumors su una sua presunta nuova maternità. Il post recita così: “Prima ero in crisi, ora sono incinta. Giornalisti e gossippari vari, fate pace con il cervello, che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto, ovviamente”.

Quindi, la presunta gravidanza della ballerina è stata smentita da Francesca stessa. Tuttavia, rimane una domanda in sospeso: ovvero come mai la giovane donna si è assentata dal talent show più amato e seguito di Canale5. Nessuno lo ha rivelato, ma di sicuro la Queen Mary sa qualcosa in merito.

La confessione di Raimondo Todaro

Il ballerino, quando ha vissuto la crisi sentimentale con Francesca per via del suo flirt, era stato supportato e consolato dalla padrona di casa di Amici. Maria, infatti, lo aveva contattato per sapere se stesse bene e se poteva fare qualcosa per lui. Raimondo ha così raccontato l’aiuto ricevuto dalla De Filippi:

“Un giorno mi arriva una telefonata: era lei, aveva saputo della rottura, mi ha chiamato tutti i giorni. (…) Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto…”. Insomma, Maria De Filippi tiene ai suoi ballerini di Amici, dimostrandolo anche con piccoli gesti, ma di grande natura umana.