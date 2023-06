News Quanti dipendenti ha Silvio Berlusconi? Un numero impressionante rimasti ‘orfani’ Di Camilla Conti - 9

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso il mondo e sicuramente i suoi dipendenti, ma quanti sono?

Oggi si chiude un capitolo importante della storia del nostro Paese, la morte di Silvio Berlusconi ha scosso il mondo sia dello spettacolo sia politico. Uomo di grande impatto sociale è stato uno degli imprenditori più importanti di Italia e Europa ed è stato inserito da Forbes tra gli uomini più ricchi del mondo, questo ovviamente grazie al suo lavoro e le innumerevoli attività che ha creato del tempo.

Il suo impero ha una storia lunga di 50 anni in cui non solo si è fatto strada dal nulla per diventare uno dei più grandi imprenditori del nostro Paese, ma ha ancora avuto ruoli di rilevanza in politica fin dal suo ingresso nel 1994 vincendo a mani basse le elezioni con Forza Italia e diventando per ben quattro volte Presidente del Consiglio.

Nella sua vita ha avuto grandi picchi di potere, che lo hanno portato ad essere in cima alla piramide, ma anche delle rovinose cadute con processi e accuse davvero pesanti a suo carico, insomma Berlusconi ha sempre fatto parlare di sé, nel bene o nel male, a prescindere dagli schieramenti politici all’unanimità tutti lo hanno sempre considerato l’uomo che ha rivoluzionato la comunicazione in Italia.

In questo suo crescente impero ha sempre dato da lavorare a moltissime persone tra le categorie più disparate e proprio oggi si tirano le somme di quanti sono i suoi dipendenti che sono diventati ‘orfani’ di questo grande e controverso uomo d’affari.

Quanti sono i dipendenti di Silvio Berlusconi?

Da quando ha fondato la Fininvest il 21 marzo del 1975 a Roma, diventando poi una holding la sua carriera non si è mai arrestata e nel tempo ha aperto numerose aziende con altrettanti numerosi dipendenti, il conto non può che iniziare da quello che è l’ex Gruppo Mediaset, adesso ribattezzato MFE – MediaForEurope, un vero colosso che non solo si estende sul nostro territorio ma ha fatto il suo ingresso anche in Spagna con Mediaset Espana, soltanto con queste due imprese si contano 4.990 dipendenti.

Sicuramente tutto quello che c’è sotto il cappello di Fininvest ha un numero maggiore di dipendenti, ma il conteggio non si ferma qui, infatti la sua seconda grande potenza commerciale è la casa editrice Mondadori, nata nel 1907 e acquisita da Berlusconi nel 1991, da quel momento è diventata un vero e proprio impero editoriale che a oggi conta 1.845 dipendenti.

Non solo comunicazione ma anche banche e sport

Impossibile parlare delle attività di Berlusconi senza citare anche la Banca Mediolanum, nata nel 1997 e sempre del gruppo Fininvest, questa attività è cresciuta negli anni portando ad avere all’attivo 2.680 lavoratori. Non da ultima è entrata a far parte del mondo Berlusconi anche l’Associazione Calcio Monza e da quando lui ha preso le redini della società i risultati sono stati subito grandiosi, anche se non si conosce il numero esatto di dipendenti sono sicuramente un numero consistente per gestire i vari settori.

Inoltre, impossibile non citare un’istituzione tutta meneghina, il Teatro Manzoni di Milano, fanno poi seguito anche l’Alba Servizi Aerotrasporti della Fininvest Gestione Servizi e infine della Diac Salaf Sa, in totale i dipendenti di Silvio Berlusconi si aggirano intorno alle 17.415 persone, un numero davvero impressionante che spesso supera quelli degli abitanti di alcuni paesi in Italia. Adesso la gestione del patrimonio di Berlusconi dovrà essere suddiviso per fare in modo che tutti questi lavoratori possano mantenere il loro posto di lavoro.