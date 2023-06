News Silvio Berlusconi ecco quanto vale il suo patrimonio tra soldi, immobili, azioni e molto altro Di Camilla Conti - 17

Dopo la notizia del decesso di Silvio Berlusconi in molti si stanno chiedendo quanto valga il suo patrimonio.

La notizia del giorno è indubbiamente la morte di Silvio Berlusconi, l’ex premier 86enne si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dopo che le sue condizioni di salute sono subito apparse molto gravi in seguito al suo ricovero di venerdì per alcuni accertamenti.

Quello di Berlusconi è stato un viaggio attraverso la storia del nostro Paese lungo 50 anni in cui ha avuto un ruolo principale sia come imprenditore sia in seguito come politico, amato e odiato dalla popolazione, per lui non ci sono mai state vie di mezzo, questa la sua forza comunicativa.

Adesso saranno i suoi cinque figli a succedergli e si troveranno a essere eredi di un vero impero tra immobili e mobili di lusso, azioni e ovviamente denaro, essendo stato definito anche da Forbes uno degli uomini più ricchi del mondo.

Quindi sicuramente la questione del patrimonio, quando si parla del Cavaliere non è certo di poco conto, anzi di conti si sta iniziando a discutere, perché come abbiamo visto poco tempo fa nella serie tv Succession, quando si arriva in cima alla piramide gli affari e il denaro vanno a pari passo con il dolore per la perdita del caro estinto.

Silvio Berlusconi, a quanto ammonta il suo patrimonio

Le informazioni più recenti sul patrimonio di Berlusconi risalgono al febbraio del 2022, infatti per la prima volta Berlusconi quest’anno l’ex leader di Forza Italia non ha pubblicato i documenti che servono per accertare la sua situazione patrimoniale e reddituale diventando l’unico capo di partito a non aver rispettato questa legge.

Era infatti il 13 gennaio 2023 il termine ultimo per presentare i documenti, quindi basandoci sulla sua dichiarazione dei redditi del 2021 il patrimonio Berlusconi aveva un imponibile di oltre 50 milioni di euro e confermandosi in assoluto il più ricco del parlamento italiano e a Bruxelles.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare

L’ultima arrivata in famiglia è stata Villa Maria acquistata il 12 marzo 2021, una proprietà immensa nel Comune di Casatenovo a Milano e non lontana da Arcore, in aggiunta ci sono tre fabbricati sempre a Milano come la famosa residenza di via Rovani che veniva utilizzata in epoca pre covid dai vertici di centrodestra, impossibile non citare Villa Campari, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara e le due magioni ad Antigua oltre a quella a Lampedusa, villa ‘Due palme’, comprata nel 2011 e restaurata nel 2019.

Ma questo è solo l’inizio, tra le sue proprietà si annoverano anche le residenze in Sardegna, villa San Martino ad Arcore, villa La Certosa e la magione di Macherio oltre che Villa Grande acquistata per 3 milioni di euro nel 2001 e poi prestata in comodato d’uso gratuito a Franco Zeffirelli. Tutti questi immobili, però, sembrano mancanti dalla dichiarazione.

Altri beni di lusso e pacchetto titoli di Berlusconi

Il suo patrimonio comprende anche tre imbarcazioni extra lusso, la ‘San Maurizio’ acquistata nel 1977, il ‘Magnum 70’ che risale agli anni Novanta e la barca a vela ‘Principessa vai via’ di cui è entrato in possesso nel 1965.

Il pacchetto titoli dell’ex Premier è incredibile, dai dati sempre risalenti alla dichiarazione dei redditi 2021 ammontano a 5.174.000 azioni della ‘Dolcedrago spa’, 2.444.144 azioni della ‘Holding italiana 1 spa’, 2.199.600 della ‘Holding italiana 2 spa’, 1.193.400 della ‘Holding italiana 3 spa’, 1.095.140 azioni della ‘Holding italiana 8 spa’ a queste si aggiungono 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio. Insomma è il momento di piangere ma anche di contare.