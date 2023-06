News Francesca Neri: “Ho pensato al suicidio” tra il divorzio e la malattia | Come si è ridotta oggi Di Marina Drai - 9

Come sta Francesca Neri dopo il divorzio con Claudio Amendola? Ecco quali sono le sue condizioni di salute.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati dopo 25 anni di relazione. Erano una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano e sembravano non doversi mai lasciare. Qualcosa, però, è andato storto e i due hanno annunciato la separazione nell’autunno del 2022.

I due si erano conosciuti nel 1998 sul set del film Le mani forti, ed è stato amore a prima vista. Un anno dopo è nato il primo figlio della coppia, Rocco, ma i due si sono sposati solo nel 2010: lo hanno fatto a New York, in gran segreto.

La passione era talmente forte che nessuno voleva credere ai rumor sulla possibile crisi tra i due che erano cominciati a girare nell’estate del 2022; eppure i fan della coppia si sono dovuti arrendere all’evidenza, nonostante lo stesso Amendola avesse cercato di negare le indiscrezioni su di lui e su sua moglie.

Fortunatamente, da parte dei media non c’è stato molto sciacallaggio: la privacy della coppia è stata rispettata, come ha affermato l’attore. Ora, dopo mesi dalla separazione, molti si chiedono come sta Francesca Neri, anche riguardo la sua brutta malattia.

La malattia di Francesca Neri

Poco prima dell’annuncio dell’addio tra i due attori è emersa una notizia terribile: Francesca Neri soffriva (e soffre) di una malattia molto dolorosa che l’ha distrutta per anni. A raccontarlo era stato Claudio Amendola qualche mese prima della separazione: la moglie è afflitta da cistite interstiziale, una malattia molto difficile da diagnosticare e trattare.

Neri aveva rivelato tempo dopo cosa le era accaduto: “Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Di fatto sono stata via per tre anni, però c’ero, ero lì in casa con loro, ed è la cosa più terribile. Ho accarezzato l’idea del suicidio“. L’attrice ha elogiato il marito per esserle stata vicino, ma qualcosa si è comunque spezzato tra i due.

Come sta oggi

La notizia della separazione aveva lasciato a bocca aperta e col cuore spezzato i fan. Come Amendola aveva rivelato a Verissimo, la scelta era stata presa di comune accordo: “Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni. E a un certo punto uno deve accettarle e farle sue, e in qualche modo conviverci. Vorrò bene a Francesca per tutta la vita, molto più che bene“.

Ma come sta oggi Francesca Neri? L’attrice non è più tornata sull’argomento e non ha commentato la situazione; ha affidato però i suoi pensieri e la sua esperienza con la malattia nel libro Come carne viva, dove ha scritto: “Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo”. Sembra quindi che la situazione si sia stabilizzata.