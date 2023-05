News Claudio Amendola ha ceduto alla tentazione: in carcere a Regina Coeli | Retroscena oscuro Di Didi Kera - 12

Il famoso attore romano svela i lati più oscuri della sua vita nel programma di Francesca Fagnani. Situazioni devastanti.

Lo scorso 21 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Belve, programma ideato e condotto dalla giornalista e presentatrice Francesca Fagnani, in onda su Rai2. Tra i vari ospiti dell’ultimo appuntamento, Claudio Amendola è stato quello più rivelatorio di tutti.

Infatti, l’attore romano si è aperto totalmente ed ha risposto a tutte le domande della Fagnani in maniera sincera e senza nascondere nulla. Claudio ha toccato diversi argomenti: dalla vita professionale a quella privata, passando per i più grossi errori della sua vita e finendo con la gioia più grande.

Nell’ottobre 2022, Amendola e Francesca Neri, sua consorte da 12 anni, si sono separati. Claudio ha commentato così la fine della sua relazione: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima, c’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

Un altro argomento delicato è stato quello relativo alla passata dipendenza di Claudio, che ha ammesso: “Sono stato dipendente dalla cocaina”. Francesca gli ha chiesto se ne fosse uscito prima di sentirsene dipendente e Claudio ha dichiarato: “No, ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”.

I retroscena circa il periodo tossico di Claudio Amendola

L’attore si è aperto riguardo al toccare il fondo con la droga, ammettendo: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E così è stato”.

Alla fine del racconto doloroso ed intimo, la giornalista ha chiesto all’attore: “Ne è uscito da solo?” e Claudio le ha così risposto: “Sì, completamente da solo”. Inoltre, Amendola ha anche rivelato di essere finito in carcere quando era un ragazzo: “A 19 anni ho fatto una cazzata e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.

La vita privata di Claudio Amendola

Verso la fine dell’intervista, dopo aver parlato dei momenti peggiori e più abissali dell’attore, la Fagnani ha voluto parlare anche dell’argomento amore e Claudio ha confessato: “Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia”.

Tuttavia, malgrado l’inesperienza, da lui ammessa, riguardo alle relazioni sentimentali e, soprattutto, all’amare, Claudio Amendola ha mostrato di avere un cuore pieno di affetto e amore per i suoi figli: “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.