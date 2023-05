News Meghan Markle non era a casa con i figli durante l’incoronazione | Inchiodata dalle FOTO Di Marina Drai - 12

Meghan Markle è stata uno dei grandi assenti dell’incoronazione di re Carlo III: la moglie di Harry ha preferito fare altro.

Il 6 maggio scorso è avvenuta finalmente l’incoronazione di re Carlo III, successore di Elisabetta II. Dopo il regno più lungo nella storia del Regno Unito, Carlo III può ufficialmente guidare il suo popolo.

La cerimonia ha seguito il rito anglicano classico che prevede l’unzione del nuovo re con l’olio sacro e la consegna delle regalie della Corona. L’evento ha visto ospiti da tutto il mondo: 2200 personalità provenienti da 203 nazioni, tra capi di stato, politici e rappresentanti di diverse fedi.

In questi giorni le foto ufficiali continuano a riempire i giornali: i ritratti ufficiali vedono re Carlo, la regina Camilla, William e il principe George nella sala del trono, tre generazioni di reali riunite. Insieme a loro ci sono i paggi d’onore e le dame di corte. Quello dell’incoronazione è stato un evento molto atteso che ha avuto risonanza mondiale: impossibile resistere al fascino delle funzioni reali (e soprattutto al gossip che ne consegue).

Tra gli artisti che si sono esibiti al concerto in onore dell’incoronazione non possiamo che menzionare il nostro Andrea Bocelli, esibitosi insieme a Sir Bryn Terfel in una meravigliosa cover di You’ll never walk alone. A chiudere il concerto sono stati i Take That; la band è riuscita a far ballare la regina Camilla.

Meghan Markle salta l’incoronazione

Come chi ha seguito l’incoronazione sa bene, Meghan Markle non era presente alla cerimonia: solo Harry si è presentato al grande evento anche se poi è ripartito subito per tornare a casa dalla moglie. Il principe è rimasto indietro, nelle retrovie, mentre Kate e William erano in prima fila ad assistere all’incoronazione.

Ma cosa faceva la sposa di Harry mentre nel Regno Unito il popolo festeggiava il nuovo re? L’attrice è stata beccata in vesti e in un contesto tutt’altro che regali. Secondo le indiscrezioni la duchessa del Sussex era rimasta a casa per occuparsi dei figli, ma le foto dei tabloid americani parlano di tutt’altro.

In gita con gli amici

Le foto mostrano la duchessa in un’escursione insieme agli amici: sportiva e felice, Meghan ha passato il weekend a Montecito, in California, una delle comunità che ospita il più grande numero di VIP degli Stati Uniti. Meghan, insieme al suo gruppo di amici, ha deciso di fare un’escursione sulle colline di uno dei posti più amati dalle celebrità.

Harry non ha passato il fine settimana con lei: in quel momento stava tornando dall’incoronazione. La fretta di tornare era talmente tanta che non si è nemmeno cambiato d’abito: il principe non vedeva l’ora di riabbracciare Meghan, Lilibet e Archie.