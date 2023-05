News Alvin potrebbe perdere il lavoro all’Isola dei famosi? Piovono critiche pesanti | Le conseguenze Di Didi Kera - 13

Il ben noto conduttore radio e tv è stato aspramente criticato sul suo modo di presentare e istruire i naufraghi. A rischio il posto?

Lo scorso 17 aprile è iniziata la nuova edizione del reality show più duro di Mediaset. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi, che vede al timone la conduttrice Ilary Blasi, accompagnata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Inoltre, il compito dell’inviato è toccato di nuovo ad Alvin.

Tuttavia, benché l’uomo sia ormai un veterano del ruolo, c’è stato qualcuno che lo ha criticato ampiamente e in maniera pesante. Stiamo parlando di Angelo Di Carlo, l’agente dell’ultimo naufrago sbarcato in Honduras, ovvero Gian Maria Sainato.

Angelo Di Carlo ha rimproverato Alvin tramite il suo profilo social di Instagram, scrivendo: “Invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore”.

Non appena Gian Maria è sbarcato all’Isola, il suo agente non ha perso tempo nel sottolineare la mancata professionalità dell’inviato di Mediaset. A detta sua, Alvin non sarebbe capace di spiegare bene le prove che i naufraghi devono superare.

L’ultima stangata per Alvin da parte di Angelo Di Carlo

Per concludere, Di Carlo ha aggiunto: “Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ neutro? Sei un caro ragazzo ma come te ce ne sono mille. Ps: il prossimo anno cammino di Santiago da solo”.

Tuttavia, oltre alle critiche subite ad Alvin per mano dell’agente di Sainato, anche quest’ultimo è stato sommerso da commenti negativi da parte di un’ex gieffina e di un ex tronista. Questi ultimi, infatti, non si sono risparmiati in aggettivi ed opinioni poco lusinghieri.

Gian Maria Sainato: appena arrivato, già criticato

L’ex gieffina Marina La Rosa ha così descritto Gian Maria: “Un uomo, un sorriso, un neurone. Amen!”, ma ha criticato anche altri naufraghi. Ad esempio, circa Alessandro Cecchi Paone La Rosa ha affermato: “Che tristezza farsi notare unicamente per le proteste. D’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé”.

Inoltre, Marina ha demolito anche Nathaly Caldonazzo, dichiarando: “Restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi”. Anche l’ex tronista Claudio Sona non si è risparmiato con i commenti, e riguardo a Gian Maria Sainato ha detto: “Mi lascia perplesso che chiamino certi personaggi in televisione”.