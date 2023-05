News Ballando con le Stelle: Milly Carlucci agguerrita, ha messo gli occhi su un pezzo grosso della tv | Lo vuole Di Ambra Ferri - 11

Cambiamenti in arrivo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci vuole lui a tutti i costi.

La padrona di casa del programma Rai si è già messa all’opera per formare il nuovo cast e non accetterà un no come risposta.

Agguerrita, la Carlucci vuole portare in alto il nome del suo format e per farlo sta programmando dei cambiamenti a partire dalla giuria fino alla squadra di ballerini.

Per la nuova edizione, desidera a tutti i costi che lui partecipi. Averlo nel cast sarebbe davvero un colpo grosso: ecco di chi stiamo parlando.

Milly Carlucci agguerrita: vuole lui nel cast

Da giorni si vocifera del possibile abbandono della D’Urso in Mediaset per passare alla concorrenza in qualità di giudice di Ballando con le Stelle. Con tutta probabilità, infatti, la Lucarelli dovrebbe essere sostituita in questa nuova edizione e a prendere il suo posto potrebbe essere proprio la conduttrice di Pomeriggio 5.

Conquistare Barbara D’Urso sarebbe davvero un colpo grosso per la Rai e porterebbe moltissimi share al programma. Tra i nuovi nomi che potrebbero sedere dietro allo storico bancone rientrano quelli di Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna. La Carlucci, però, non si accontenta di questo: vuole andare oltre. Infatti, desidera tantissimo che un altro volto noto prenda parte al programma.

Ballando con le Stelle, le novità in arrivo

Secondo quanto rivelato dal portale di gossip di Davide Maggio, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su un notevole vippone: stiamo parlando di Mauro Corona. La conduttrice vorrebbe che l’alpinista e scrittore partecipasse al programma, ma per ora sta ricevendo un due di picche. Infatti, sembra che non ci sia nulla da fare: la Carlucci non riesce a convincerlo. Intanto, Mauro Corona è impegnato come ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Sarà disposto a cambiare format per partecipare a Ballando con le Stelle?

In realtà non è la prima volta che la Carlucci tenta di farlo entrare nel suo cast, ma l’autore finora ha sempre rifiutato: “È una trasmissione bellissima, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca”, aveva detto in passato.

Vedere Maurizio Corona nei panni di ballerino di danze latine e Barbara D’Urso dietro il bancone della giuria sarebbe un colpaccio per Milly Carlucci e porterebbe davvero il programma alle stelle. Non resta che attendere e scoprire se i tentativi di Milly andranno a buon fine.