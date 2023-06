News Dramma senza fine per Marcella Bella: vita stravolta dopo il doloroso colpo Di Mia Lonigro - 10

Marcella Bella torna a parlare del dramma che ha colpito la sua famiglia. Il dolore è ancora forte e la sua vita è sconvolta.

Una delle cantanti più importanti della musica italiana è sicuramente Marcella Bella celebre interpreti di brani di successo come “Io domani”, Montagne Verdi, Nessuno mai o Dopo la Tempesta. La sua carriera inizia quasi sessant’anni fa ma è negli anni Settanta e Ottanta che diventa una vera e proprio star della musica e non solo.

Inizia giovanissima a navigare nel complesso mondo dell’industria musicale ad appena diciassette anni quando era solo una ragazzina. Arriva a vendere addirittura milioni di dischi con il suoi 68 album pubblicati: insomma, stiamo parlando di una cantante a dir poco prolifica tra le più produttive della nostra storia.

Marcella Bella, di recente, nonostante sia ancora impegnata con la composizione di brani è un volto noto anche dell’intrattenimento televisivo non rinunciando ad ospitate sia in Rai da Mara Venier o a Mediaset da Barbara D’Urso.

Tuttavia, il suo amore per la musica rimane immutato ed infatti si è più volte dichiarata delusa per non essere stata ammessa nell’ultima edizione della Kermesse musicale più importante in Italia ossia il Festival di Sanremo. Che il prossimo anno sia volta buona? Quali scelte farà Amadeus?

Marcella Bella e suo fratello Gianni

Impossibile, però, non identificare la figura di Marcella Bella con quella di suo fratello Gianni, con il quale ha collaborato professionalmente per moltissimo tempo ma con cui ha anche un rapporto davvero speciale. Purtroppo, Gianni Bella ha avuto un ictus nel 2010 e da allora le loro vite sono cambiate completamente.

Certo è che attualmente Gianni è migliorate e sempre secondo quanto dichiarato da Marcella l’uomo è anche tornato a lavorare. Le cose però non semplici e per Gianni ciò che prima era semplice compiere è diventata una continua difficoltà. Al suo fianco, però, ha sempre Marcella che in tanti anni di malattia non lo ha mai fatto sentire solo.

Gli amori di Marcella Bella

La difficile situazione familiare di Marcella Bella le ha reso complicato anche il ritorno sui palchi. Tuttavia, la donna può fare affidamento a quello che suo marito da oltre quarant’anni l’imprenditore milanese Mario Merello con cui ha avuto tre figli. I due ora vivono sereni ad Ibiza e hanno lasciato per sempre l’Italia.

Non tutti ricordano, però, che Marcella Bella ha avuto una passionale relazione con un importante personaggio della musica italiana. Si tratta di Red Canzian bassista dei Pooh con cui la storia cominciata nel 1973 dura appena un anno.