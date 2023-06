News Addio Harry e Meghan: il divorzio è imminente, fonti dall’interno | A Palazzo esultano! Di Mia Lonigro - 13

Meghan ed Harry sarebbero in procinto di dirsi addio: le voci si fanno sempre più insistenti ma a Buckingham Palace urlano di gioia.

Non c’è pace per la coppia più ribelle della monarchia inglese: stando alle ultime indiscrezioni Meghan ed Harry sono pronti alla rottura e questa volta potrebbe essere definitiva. I rumors su una possibile separazione tra i due circolano davvero da quando il loro rapporto ha avuto inizio.

Questa volta, però, qualcosa sembra suggerire un addio certo soprattutto alla luce di alcuni indizi lanciati proprio dai diretti interessati che comunque evitano di commentare tali voci. Di recente, infatti, Meghan ed Harry sono stati immortali ad uno evento mondano Il Woman Vision Awards in cui proprio Meghan ha ricevuto un premio per il suo impegno nel social.

Durante la serata i due sono apparsi estremamente complici e sorridenti come d’altronde si mostrano in ogni occasione pubblica. Eppure, c’è un dettaglio di non poca rilevanza che ha mandato in tilt i tabloid inglesi e non solo.

A quanto pare Meghan non avrebbe volutamente indossato l’anello di fidanzamento in segno forse di una crisi in corso con suo marito che i due continuano, però, a celare. Le foto della coppia innamorata, quindi, sono passate in secondo piano rispetto alla bella mano dell’ex duchessa priva, questa volta, del meraviglioso engagement ring.

L’incidente sfiorato di Harry e Meghan

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dell’incidente sfiorato da Meghan ed Harry a New York mentre cercavano di sfuggire ai paparazzi. Secondo quanto rilasciato dai portavoce degli ex reali la coppia avrebbe potuto andare incontro ad uno scontro quasi mortale per colpa dell’invadenza dei media.

In realtà, molti testimoni giurano che Harry e Meghan erano tutt’altro che in pericolo di vita e che hanno ingigantito la questione per apparire come delle vittime. La verità dei fatti, probabilmente, non verrà mai a galla ma è possibile che questo avvenimento abbia aggravato dei problemi già presenti tra la coppia più discussa del mondo.

La voce dei fan

Oltre a tanti detrattori, Harry e Meghan hanno anche una schiera di fan pronti a sostenerli e ad apprezzarli in ogni decisione. C’è chi è convinto che queste voci circa la loro separazione siano solo un altro modo per screditarli in quanto marito e moglie e che non ci sia nulla di vero in ciò che gira sul web e sui giornali.

A parlare un fan accanito della coppia che sul magazine Indipendent si è fatto portavoce di una gran fetta della popolazione che li ama e li sostiene. Questo tale Simon ha ammesso di averli visti insieme e di aver anche notato un grande amore tra di loro. Un amore che stando a ciò che dichiara è come se fosse quello di due novelli sposi.