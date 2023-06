News Roberto Sergio non sta più zitto: la verità sull’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata | Incredibile! Di Mia Lonigro - 4

Il nuovo AD della Roberto Sergio mette in chiaro le cose e sbugiarda Fazio e l’Annunziata. Parole pesanti del dirigente!

Il terremoto in Rai non accenna a fermarsi: il cambio vertice nel servizio pubblico sta continuando a creare scompiglio tra i vari dipendenti della rete ma anche sta facendo parlare moltissimo i giornali italiani.

L’anno prossimo il palinsesto Rai si presenterà completamente stravolto anche a causa dei numerosi addii di storici conduttori come Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Anche Massimo Gramellini a quanto pare si è dichiarato pronto a lasciare definitivamente la Rai non in linea con le decisioni dei nuovi dirigenti e di conseguenza con quelle del governo.

Si, perché da tempo immemore il servizio pubblico è lo specchio di chi ci governa: una prassi, questa, che non convince nessuno poiché non rende neutrale la televisione italiana. Ed ecco che grandi professionisti come Fabio Fazio hanno lasciato il posto che occupavano da moltissimi anni perché non ben visti dai “capi” in quanto troppo progressisti.

A parlare, però, ci ha pensato ora il nuovo AD della Rai Roberto Sergio che ha prontamente sostituito il dimissionario Carlo Fortes ora nuovo direttore del Teatro San Carlo di Napoli. Le sue dichiarazioni sono spiazzanti e la verità ha lasciato tutti a bocca aperta.

Le parole di Roberto Sergio

“Ma quale “Telekabul o TeleMeloni d’Italia… Ti pare, uno con la mia storia, democristiano da una vita che conosce come pochi altri il ventre e la pancia di quest’azienda si mette a epurare qualcuno…” ha spiegato stizzito l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio durante una recente intervista rilasciata alla Stampa. Il dirigente si è difeso dall’accusa di aver trasformato la rete pubblica in un servizio alla mercé del governo.

Roberto Sergio nega al giornalista Paolo Festuccia de La Stampa le accuse di servilismo al governo Meloni dichiarandosi un professionista con anni di esperienza. L’uomo non fa riferimento a nomi in particolare ma allo stesso tempo fa una prefigurazione di quello che sarà in futuro in Rai.

Il nuovo palinsesto della Rai

A quanto pare l’obiettivo di Roberto Sergio è quello di rinnovare la Rai ma contemporaneamente puntare sui grandi nomi che ha ancora all’interno considerati da Sergio dei veri e propri professionisti. Il nuovo programma della rete guarderà alla qualità e ad aumentare gli ascolti precisando che lui e il Diretto Generale Giampaolo Rossi stanno lavorando al meglio.

Insomma, nessuna interferenza da parte dei politici nei programmi a detta di Roberto Sergio che nell’intervista a La Stanoa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa senza però nominare direttamente le persone più discusse degli ultimi tempi nel mondo dell’intrattenimento: Fazio e l’Annnunziata.